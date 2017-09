Furacão ameaça Caribe com ventos de até 280 km/h

O furacão Irma, de categoria 5 (a mais alta da escala Saffir-Simpson), se move nesta terça-feira (05/09) com ventos de até 280 quilômetros por hora que ameaçam o Caribe e o estado americano da Flórida, segundo o Centro de Furacões dos EUA (CNH, na sigla em inglês), sediado em Miami.

O Irma, o quarto furacão da temporada ciclônica no Atlântico, se encontra a cerca de 500 quilômetros das Pequenas Antilhas. Os governos da área do Caribe emitiram alertas devido ao furacão. Diversas ilhas da região, entre as quais Porto Rico, estão em estado de alerta máximo, devido à ameaça, poucos dias após a passagem do Harvey, que provocou grandes estragos na costa sul dos Estados Unidos.

A trajetória do Irma ainda é incerta, mas várias projeções colocam o Haiti, a República Dominicana e Cuba no seu trajeto, antes de se dirigir para o norte, em direção ao estado da Flórida e, depois, eventualmente, para a costa leste dos EUA.

No Haiti, as autoridades lançaram um primeiro nível de alerta, sinalizando “ameaças de fortes chuvas, fortes ventos, fortes ondulações, riscos de deslizes de terras e inundações”.

Alertas de furacão foram também emitidos para as ilhas de Antígua e Barbuda, Anguilla, Montserrat, São Cristóvão-Nevis, Saint Martin, Saint Barthélemy, assim como para as ilhas de Santo Eustáquio e São Martinho.

O CNH classificou o Irma como “extremamente perigoso” e previu que ele poderá provocar um aumento de até três metros no nível normal do mar e ondas “grandes e destrutivas”.

A primeira tempestade tropical de 2017 foi Arlene, que se formou em abril no Atlântico, mais de um mês antes do começo da temporada de furacões.

Depois vieram Bret, Cindy, Don, Emily e Franklin, que se tornou o primeiro furacão da temporada, seguidos por Gert, o segundo furacão, Harvey, que alcançou a categoria 4, e agora o Irma.

Com DW