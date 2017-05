FUNDAÇÃO LANÇA EDITAL DA FARTAL PARA ARTISTAS LOCAIS

Estão abertas as inscrições para os artistas locais que desejam se apresentar na 41ª edição da Fartal, que acontece entre os dias 08 a 11 de junho, no Parque de Eventos do CTG Charrua. A Fundação Cultural, que organiza o evento,oferecerá, além dos shows nacionais, 42 atrações artísticas locais, valorizando a identidade e a cultura existentes em Foz do Iguaçu. O edital foi publicado no Diário Oficial de hoje. As inscrições são gratuitas e o prazo para participar do processo de seleção se encerra no dia 24 de maio, às 14h. Nesta quarta-feira, às 19h, durante o setorial de música, a Fundação Cultural também aproveitará a oportunidade para tirar as dúvidas referentes ao edital.

O edital contempla vários segmentos artísticos, tais como bandas e grupos de música, teatro, dança, hip-hop, culturas populares, entre outros. Também podem se inscrever artistas individuais. Os interessados devem comparecer à autarquia, apresentar a ficha de inscrição, disponível no site da prefeitura, e a documentação exigida em edital.

A Fundação Cultural informa que neste ano houve algumas mudanças com vistas a melhorar a organização do evento e da política cultural no município. Todos os artistas deverão estar cadastrados no Sistema Municipal de Indicadores Culturais (S.M.I.C) para trabalhos solo ou em grupo. De acordo com o Diretor-Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, a exigência vai contribuir com a inclusão dos artistas nas políticas públicas do município e no mapeamento das manifestações culturais da cidade. Quem ainda não estiver cadastrado, pode realizar a inclusão no S.M.I.C no ato de entrega da ficha de inscrição.

“Queremos valorizar cada vez mais o artista local e para isso precisamos tomar conhecimento das manifestações artísticas da cidade e incluí-los no debate das políticas públicas, para que possamos fortalecer, integrar e reconhecer a produção artística local”, enfatizou Rodrigues.

Seleção

O edital prevê a possibilidade de inscrição dos artistas em três modalidades divididas em A, B e C, cujo valor de cachê de cada uma respectivamente é de R$3mil, R$1200 e R$600. A diferença de valores está na exigência de experiência exigida em cada modalidade.

Quem tiver mais tempo de estrada, pode se inscrever, por exemplo, na modalidade A, que exige no mínimo cinco anos de experiência, para a B, são três anos e para a C, apenas um ano. Todas precisarão apresentar portfólio com os trabalhos realizados.

A seleção será realizada em duas etapas. Na primeira, uma comissão técnica, composta por três membros designados pela Fundação Cultural, avaliará a regularidade das documentações exigidas. Os classificados pela Comissão Técnica serão então avaliados por uma Comissão de Seleção Artística que utilizará os critérios de performance de palco, qualidade musical ou artística, atratividade, figurino, tempo de duração da apresentação e responsabilidade social.

Somente após o processo de seleção final dos grupos, a Fundação Cultural definirá o calendário de apresentações, que será amplamente divulgado. Toda estrutura de palco, como sonorização e iluminação, será de responsabilidade da Fundação Cultural.

Mais informações: Juca Rodrigues, Diretor Presidente da Fundação Cultural 999642194 e Vera Vieira, Diretora Cultural: 999111150

Com PMFI