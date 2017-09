FUNDAÇÃO E PTI PROMOVEM ESPETÁCULO “RAINHA DO RÁDIO” E OFICINAS EM PRODUÇÃO CULTURAL

O espetáculo “A Rainha do Rádio” que será apresentado amanhã, 21, às 20h, no Cineteatro dos Barrageiros vem acompanhado pela promoção de duas oficinas voltadas aos artistas que desejam se capacitar em elaboração de projetos e produção cultural. Os cursos “O artista que se produz” e “Criação e elaboração em projetos culturais” serão ministrados pela protagonista do monólogo, a atriz Mariana Feil.

As inscrições estão abertas até sexta-feira (22) através do email fundacaoculturalfoz@hotmail.com. Tanto o espetáculo quanto os cursos são gratuitos.

As atividades culturais marcam o início da parceria entre a Fundação Cultural e o Parque Tecnológico Itaipu que foi firmada em um termo de cooperação assinado entre as duas instituições durante a Feira Internacional do Livro.

“Essa é uma importante ação que forma plateia, oferece à comunidade um espetáculo de qualidade e ao mesmo tempo contribui para a capacitação e formação dos artistas. A Fundação e o PTI tem este compromisso em dinamizar e envolver toda a cadeia cultural, com ações para desenvolver a cultura com o fortalecimento da atuação de seus profissionais”.

Sobre o espetáculo

Ambientada em 1974, tempo de ditadura militar no Brasil e repressão aos meios de comunicação e manifestações artísticas, a peça conta a história da radialista Adelaide Fontana. Após ser demitida da Rádio Esperança, onde esteve sob o comando do programa “Suspiros ao meio-dia” por 25 anos, Adelaide decide invadir e se trancar nos estúdios da rádio para fazer um programa especial.

Veiculado à meia-noite, em contraponto ao seu horário tradicional e no lugar de poesias que atraíam um baixíssimo índice de audiência, Adelaide fala como bem entende sobre as alegrias e mazelas de sua vida, além de desafiar figuras poderosas da cidade ao apontar seus “podres” no ar. Entre sucessos mundiais e confissões sobre toda a hipocrisia que a cercava, Adelaide revela aos seus ouvintes com humor e ironia os reais motivos da sua saída. Por meio da personagem, o espetáculo fala sobre os limites impostos às mulheres, principalmente as que ousavam desafiar o autoritarismo da época.

O espetáculo tem início às 20 horas. O acesso será pelo Centro de Recepção de Visitantes (CRV). A orientação é que o público compareça com pelo menos 30 minutos de antecedência. O estacionamento é gratuito.

Oficinas de capacitação

Nos dias 22 a 25 de setembro, a protagonista do espetáculo, Mariana Feil, realizará oficinas de criação e elaboração de projetos culturais voltadas para artistas da região. As atividades ocorrem na Fundação Cultural, com vagas limitadas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail fundacaoculturalfoz@hotmail.com

Serviços:

Espetáculo “A Rainha do Rádio”

Data: 21 de setembro de 2017

Local: Cineteatro dos Barrageiros – Parque Tecnológico Itaipu

Horário: 20h

Acesso: Centro de Recepção de Visitantes de Itaipu

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: 16 anos

Inscrições: https://webforms.pti.org.br/arainhadoradio

Informações: 3576-7471

Oficina “Criação e Elaboração em Projetos Culturais”

Data: 22 a 25 de setembro de 2017

Local: Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

Horário: 19h às 22h

Entrada: Gratuita

Inscrições: fundacaoculturalfoz@hotmail.com

Informações: 3521-1511

Oficina “O Artista que se Produz”

Data: 23 a 25 de setembro de 2017

Local: Fundação Cultural de Foz do Iguaçu

Horário: 14h às 17h

Entrada: Gratuita

Inscrições: fundacaoculturalfoz@hotmail.com

Informações: 3521-1511

Com PMFI