FUNDAÇÃO CULTURAL E FUNDAÇÃO PTI: UMA PARCERIA PARA RECONSTRUIR A CIDADE COM CULTURA, ARTE E DIVERSIDADE

Na manhã desta quinta-feira, 14, o Diretor-Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues e o Diretor Administrativo-Financeiro do PTI, João Biral, assinaram um Protocolo de Intenções com vistas a formalizar a cooperação em prol de projetos culturais para a cidade e região trinacional. Na ocasião, as duas instituições lançaram duas importantes ações dessa parceria: o Portal de Cultura da Fundação Cultural (www.culturafoz.pmfi.pr.gov.br) e a Agenda Cultural do PTI (www.pti.org.br), que deixarão artistas e comunidade informados sobre tudo que acontece na cena cultural de Foz e região.

A cerimônia que aconteceu na 13ª Feira Internacional do Livro contou com a presença do vice-prefeito, Nilton Bobato, e celebrou o clima de cooperação que está marcando o processo de reconstrução do município. “Esse é um momento para celebrar e reconhecer o papel fundamental da Itaipu e do PTI que acolheram o município em um momento tão difícil, e que estão ajudando a reconstruir a cidade com parcerias em todas as áreas. Este convênio com a cultura é simbólico, nos mostra que no meio do caos conseguimos colocar a utopia em dia, nos reconhecermos enquanto gente, com necessidade de arte e cultura, e a convicção de que a cultura é central para o desenvolvimento do município e região”, comentou.

Neste contexto em que a cultura ocupa papel estratégico na retomada do desenvolvimento, a comunicação com a comunidade desempenha um papel fundamental. Segundo Rodrigues, foi com esse entendimento que surgiu a parceria para construção do Portal da Cultura da Fundação Cultural. “Neste processo de retomada e fortalecimento das ações culturais, com a intensificação das demandas, a criação de um portal se tornou indispensável. O PTI nos deu todo suporte e transformou em realidade um projeto que nos liga à comunidade, que além de divulgar as ações, as agenda cultural, amplia a transparência da gestão, com espaço para divulgação de editais tanto para participar de projetos de financiamento de todos os níveis quanto para acompanhar licitações”.

Para Biral, a duas fundações possuem o mesmo compromisso de inserir a cultura como elemento estratégico para o desenvolvimento da região. “o PTI tem compromisso estratégico com o desenvolvimento regional e isso passa pelo fortalecimento das ações de cultura e lazer. Por isso, a parceria com a Fundação Cultural é fundamental para transformar em realidade ações que de maneira isolada encontrariam mais dificuldades para acontecer”.

Parcerias

O protocolo de intenções terá duração de cinco anos e não envolve transações financeiras ou qualquer tipo de uso de recursos econômicos. Os projetos e ações visam fomentar a cultura e possuem como foco promover o intercâmbio de conhecimentos, experiências e informações técnico-científicas, desenvolvimento de cursos, programas, projetos e eventos de interesse comum, intercâmbio de técnicos e membros pertencentes às instituições para atuarem nas atividades acordadas e cessão de espaços ou equipamentos, mediante a assinatura de minutas específicas. Todas as atividades e serviços serão ofertados gratuitamente à comunidade.

Agenda

Uma série de ações que já estão sendo realizadas e programadas são fruto da parceria firmada com o PTI. São projetos de formação profissional, formação de plateia, atrações artísticas para a comunidade, além da formulação de políticas públicas. Muitas delas estão acontecendo na 13ª Feira Internacional do Livro, com a realização de várias oficinas educativas desenvolvidas pelo PTI, além de apresentações artísticas, a exemplo do show do acordeonista Thiago Rossato.

Dentre as ações programadas em parceria estão: a oficina de elaboração em projetos culturais, “O artista que se produz”, que acontecerá entre os dias 22 a 25 de setembro, na Fundação Cultural; a peça de teatro “A Rainha do Rádio”, no dia 21 de setembro, no Cine Teatro Barrageiro, e para novembro: apresentações de dança e oficinas de iluminação e sonorização cênica realizadas pela Companhia G2 do Teatro Guaíra.

A parceria da Fundação Cultural com o PTI se soma a uma série de cooperações realizadas com instituições como Unila, Itaipu e Unioeste. Essa conjunção de esforços pelo desenvolvimento da cultura tem promovido importantes projetos e ações, a exemplo de oficinas de teatro, dança, realização de festivais, além da formulação de políticas públicas.

Com PMFI