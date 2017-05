FUNDAÇÃO CULTURAL BUSCA PARCERIAS PARA FORMALIZAÇÃO DE ARTISTAS E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

O Diretor Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues está em busca de novas parcerias para a profissionalização e formalização de artistas. A proposta é valorizar os trabalhadores dos diferentes segmentos culturais, criando condições para que os mesmos atuem formalmente na cidade. Além de dar mais segurança para o artista, a formalização também acarreta benefícios para quem contrata as apresentações e contribui com a geração de mais emprego e renda.

“Fomentar a formalização dos artistas é uma forma de enriquecer nosso cenário cultural. Isso atrai mais investimentos, proporciona que eles captem recursos e abre um leque de possibilidades.”, enfatizou Juca.

Rodrigues esteve em Curitiba no ultimo final de semana, onde firmou importantes parcerias com a Secretaria de Estado da Cultura, com o Sated – Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão – e o Centro Cultural Teatro Guaíra. Dentre as expectativas, a realização de oficinas profissionalizantes promovidas por equipes técnicas do Teatro Guaíra e a realização de uma banca examinadora do Sated em Foz do Iguaçu ou na região, para facilitar o acesso dos artistas aos exames necessários para habilitação do registro profissional.

Geração de emprego

O incentivo à profissionalização também foi uma das pautas da reunião que Rodrigues teve com a produtora cultural, Monica Rischbieter, diretora do Centro Cultural Teatro Guaíra. “Estabelecemos compromissos para realização de oficinas profissionalizantes desenvolvidas por técnicos do Teatro Guaíra. Hoje faltam profissionais especialistas em áreas como iluminação e sonoplastia cênicas voltadas a apresentações artísticas. A parceria além de suprir uma demanda, cria condições para gerar mais empregos na cidade”, acrescentou.

Ballet G2

Além das oficinas, Foz deverá receber, já no início do próximo semestre, apresentações das companhias do Ballet G2 do Teatro Guaíra. “É uma companhia prestigiada que inova nas linguagens artísticas, acrescentando conhecimentos e partilhando os conceitos artísticos com artistas de Foz. E ao público, um espetáculo envolvente, instigante e marcante”.

O G2 é uma companhia formada por bailarinos experientes que atuaram no Ballet Teatro Guaíra e, incentivados pela pesquisa de movimento e criação coletiva, se dedicam a montagem de espetáculos como “intérpretes criadores”, aliando a sua técnica a maturidade artística na busca de novos rumos e estéticas na linguagem da dança contemporânea, em que se mesclam várias linguagens: teatro, dança, entre outras técnicas e artes, para representar os conceitos dos espetáculos.

Com PMFI