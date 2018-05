Fronteira: MORRERAM OS TRÊS MENORES QUE FORAM BALEADOS NA CABEÇA EM FOZ

Famílias dos menores iguaçuenses autorizaram retirada dos órgãos para doação. Procedimento de doação foi realizado no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.

Os três menores vítimas de uma chacina que aconteceu no Bairro Portal da Foz, na última quinta-feira (10) tiveram as mortes confirmadas na neste fim de semana. Os três foram baleados na cabeça durante a madrugada, e encaminhados em estado grave ao Hospital Municipal Germano Lauck.

Os três assassinados foram identificados como sendo Weslei de Moraes de Lima (16), Daniel Silva Dargas (16) e outro pelo primeiro nome como sendo “Vinicius“.

O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado e recolheu os corpos das vítimas. Segundo fontes do O IGUASSU, as familias de pelo pelo menos dois dos três rapazes, autorizaram retirada dos órgãos para doação. Os procedimentos de retirada dos órgãos foram realizados pela equipe do Hospital Municipal Municipal.

O destino dos órgãos de um deles é Curitiba. O deslocamento até o aeroporto contou com o apoio da Guarda Municipal de Foz.

Os órgãos de um dos menores assasssinados foram levados de avião para Curitiba

O Crime

Na madrugada de quinta-feira criminosos entraram na residência e chamaram os adolescentes de 16 e 17 anos. Em seguida eles foram colocados de joelhos, enfileirados, e baleados na cabeça.

Durante a fuga os bandidos encontraram um vigia que realizava a segurança do bairro e atiraram. O homem, identificado como João Verissimo Neto (38), que estava trabalhando como vigilante motorizado da localidade do cirme, também foi baleado e morreu na hora.

A polícia civil investiga o caso. Não há detalhes sobre a motivação do crime.

(Com Massanews e foto de Henrique Alliana)