Frota da polícia no Noroeste é reforçada com mais 88 viaturas

A frota da Polícia Militar do Paraná no Noroeste do Estado foi reforçada com mais 84 viaturas, que seguem para 69 municípios da região. Quatro são para Maringá. Além disso, quatro veículos da Polícia Civil vão para Maringá, Colorado, Mandaguari e Santa Fé. Outras duas estão confirmadas para a região.

Os veículos foram repassados pelo governador Beto Richa nesta sexta-feira (30), em solenidade no 4º Batalhão da PM, em Maringá. Antes, Richa esteve em Londrina para entregar 76 viaturas aos municípios do Norte, e em Cornélio Procópio, onde repassou 20 unidades para o Norte Pioneiro.

No total, 184 novas viaturas seguiram para as três regiões. Elas são parte do lote de 1.100 veículos comprados pelo Governo do Estado. Destes, 466 já foram entregues. O governador disse que as outras 634 seguirão, em breve, para municípios de todas as regiões.

Richa reafirmou o compromisso com a segurança pública e enfatizou que a área é prioritária para o governo desde o primeiro dia de gestão. De 2011 para cá, disse ele, o Estado contratou 11 mil policiais, comprou 3.000 viaturas, armas de longo alcance, pistolas modernas, equipamentos para as polícias.

“É importante ressaltar que fazemos tudo que é necessário, com muita dedicação, muito planejamento”, declarou. “Os investimentos são também uma demonstração do acerto do nosso ajuste fiscal. O Paraná continua investindo em áreas prioritárias, apesar da crise nacional.”

DISTRIBUIÇÃO – O critério de distribuição das novas viaturas policiais é técnico, proposto pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, segundo explicou o secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita. “A distribuição atende a estatística e a necessidade operacional de cada instituição”, disse ele.

O delegado-geral da Policia Civil, Júlio Reis, disse que os veículos para a corporação são descaracterizados, o que é importante para o trabalho de investigação. Ele explicou que, além dos quatro veículos, outros dois já confirmados. “Serão seis viaturas para estruturar melhor o serviço de investigação em Maringá e nas comarcas da região”, disse Reis.

DESGASTE – No caso da PM, explicou a chefe do Estado Maior da Polícia Militar, coronel Audilene Rosa de Paula Rocha, as viaturas sofrem uso severo, rodam 24 horas. “Existe um desgaste muito grande e envelhecem rápido, apesar das manutenções. As viaturas novas darão maior agilidade e tranquilidade ao policial, além da garantia de que a comunidade será atendida dentro do tempo necessário da ocorrência”, afirmou.

O vice prefeito da cidade, Edison Scabora, reiterou a importância dos investimentos em ações de segurança. “Sei que estamos passando por uma crise econômica muito forte, mas com o ajuste fiscal, o Paraná pode continuar a investir em segurança”, disse ele.

PRESENÇAS – Também participaram da solenidade o comandante do 3º Comando Regional de Maringá, coronel Samie Elias Geha; o presidente da Amusep, prefeito de Floraí, Fausto Herradon, os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Thiago Amaral, e o diretor e vice-presidente do BRDE, Orlando Pessuti.

Confira os municípios do Noroeste

que receberão novas viaturas

São 69 municípios da região: Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Amaporã, Araruna, Astorga, Atalaia, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Brasilândia do Sul, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Farol, Fenix, Floraí, Flórida, Francisco Alves, Goioerê, Guairaçá, Guaporema, Iguaraçu, Inajá, Indianópolis, Iretama, Itaguajé, Itaúna do Sul, Ivaté, Ivatuba, Janiópolis, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Loanda, Luiziana, Mamborê, Marialva, Marilena, Mariluz, Maringá, Mirador, Moreira Sales, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova Cantu, Nova Londrina, Nova Olímpia, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranavaí, Pitangueiras, Porto Rico, Rancho Alegre do Oeste, Santa Inês, Santo Antônio do Caiuá, São Manoel do Paraná, São Pedro do Paraná, Sarandi, Umuarama e Uniflor.

Com AEN