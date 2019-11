FRONTEIRAS PODERÃO TER PROJETO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS

Proposta elaborada pelo Conselho de Desenvolvimento Trinacional pretende envolver Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e Puerto Iguazú

As cidades das Três Fronteiras poderão desenvolver uma iniciativa inédita na área de meio ambiente e tratamento de resíduos. O Conselho de Desenvolvimento Trinacional (Codetri) está concluindo a proposta #AquiCuidamos: Projeto de Educação Ambiental Integrada sobre Resíduos Sólidos na Região Trinacional.

O Codetri é formado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental de Ciudad del Este (Codeleste) e Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Puerto Iguazú (Codespi). As entidades fomentam ações e políticas públicas integradas para a região.

O projeto #AquiCuidamos surgiu da demanda identificada pelas câmaras técnicas de Meio Ambiente em estudos, levantamentos e visitas técnicas realizadas nas três cidades. Para a elaboração da proposta foram consideradas as áreas de circulação comum de turistas e moradores das Três Fronteiras.

O projeto reúne ações práticas e imediatas, como a instalação de lixeiras padronizadas e funcionais, até ações conjuntas de educação ambiental. A meta prevê, em longo prazo, a gestão integrada de resíduos na região trinacional, modelo preconizado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Esse projeto poderá ser a primeira experiência efetivamente integrada entre as três cidades na área de meio ambiente, beneficiando moradores e turistas”, frisou a presidente do Codetri, Linda Taiyen. “Cada localidade com sua autonomia e particularidades, mas as três juntas construindo soluções sustentáveis e cuidados adequados da natureza”, apontou.

A proposta foi aprovada em assembleia do Codetri. O projeto agora está sendo deliberado nas instâncias do Codefoz, Codeleste e Codespi para então ser encaminhado, na forma de proposta de política pública, para os entes governamentais em cada localidade, e iniciar a articulação entre poder público e sociedade civil para sua implementação.

“É um modelo de governança no campo do meio ambiente absolutamente inovador nas Três Fronteiras”, enfatizou o presidente do Codefoz, Mario Camargo. “O passo agora é concluir a sua aprovação nos três conselhos, até o início do mês de dezembro, começar o trabalho junto ao poder público para a efetivação do projeto”, expôs.

Outras pautas

Na assembleia, o Codetri também definiu que irá reivindicar representação no Parlasul, o Parlamento do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Essa proposta foi apresentada pelo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI), Faisal Ismail.

Os conselheiros realizaram um balanço da viagem feita por representação do Codetri a países da União Europeia, em busca de parcerias e apoio a projetos. Fernanda Fedrigo falou sobre a missão institucional e oportunidades de financiamento e recursos tecnológicos disponíveis nas nações europeias e de interesse das cidades da região trinacional.

O Codetri também instituiu duas câmaras técnicas, de Turismo e de Logística, para atender às demandas e necessidades de trabalho do colegiado. Na assembleia, os integrantes aprovaram por unanimidade a permanência de Linda Taiyen na presidência do conselho trinacional para o mandato de mais um ano.

(Com Portal da Cidade)