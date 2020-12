Fronteira: ARGENTINOS PEDEM REABERTURA DA PONTE TANCREDO NEVES, NA FRONTEIRA COM FOZ

Atualmente, apenas caminhões de cargas cruzam a ponte entre os dois países.

Empresários e trabalhadores do setor de turismo de Porto Iguaçu, cidade argentina que faz divisa com Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, fizeram na manhã desta terça-feira (22) um bloqueio total na Rota Nacional 12, que liga a região ao resto do país. Eles pedem a reativação do turismo e a reabertura da Ponte Tancredo Neves, fechada desde março para o público em geral.

Atualmente, apenas caminhões de cargas devidamente verificados nas duas aduanas, brasileira e argentina, cruzam a ponte entre os dois países. Mas Puertto Iguazú depende economicamente do turismo, sobretudo da entrada de brasileiros apreciadores da gastronomia argentina, de seus vinhos e do cassino instalado na entrada da cidade. Atualmente, a região está aberta apenas ao turismo interno.

Rodrigo Lugo Membro da Comissão Diretiva do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hotelaria e Gastronomia da República Argentina (Uthgra), falou sobre o pedido dos trabalhadores de turismo. Eles querem que o governo da província de Missiones abra um diálogo com o setor empresarial e dos trabalhadores. Isso porque, segundo Lugo, “hoje eles estão realmente passando por um momento muito ruim.”

“A medida consiste basicamente em tentar chamar a atenção suficiente dos políticos, sejam eles municipais ou provinciais, para que se aproximem e estabeleçam uma mesa de diálogo com o objetivo de lhes transmitir ou transferir a situação real do que está acontecendo no setor de turismo em Iguaçu. A partir disso, esperamos algum tipo de solução, resposta ou posicionamento deles ”, disse.

