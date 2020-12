Fronteira: 10 ANOS DE UNILA É COMEMORADO COM SELO

Com tiragem limitada, selo postal foi criado para celebrar o fortalecimento da Universidade na cidade de Foz do Iguaçu.

Foi lançado, nesta segunda-feira (21), um selo postal comemorativo aos 10 anos de criação (em 12-01-2010) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). Com tiragem limitada, o selo foi criado para celebrar o crescimento e fortalecimento da Universidade, na cidade de Foz do Iguaçu e na região da Tríplice Fronteira.

Na arte do selo, encontra-se o logo da instituição e os dizeres “10 anos produzindo conhecimento e promovendo integração”, em referência à atuação da UNILA. A folha base de selo escolhida foi a bandeira do Brasil e a árvore ipê-amarelo, símbolo de Foz do Iguaçu.

A coordenadora do Gabinete da Superintendência dos Correios no Paraná, Darluci Brunelli, explica que o selo comemorativo poderá fazer com que mais cidadãos conheçam a história da Universidade.

Esta é a segunda vez que a arte de um selo postal é dedicada à UNILA. Em 2010, em comemoração ao início das atividades acadêmicas da instituição, foi realizado o lançamento de dois modelos de selos postais. Trazendo as marcas da identidade da Universidade recém-criada, os selos continham imagens formadas por linhas contínuas, que simbolizam a integração entre as pessoas em toda a América Latina.

Lançamento encerra comemorações do decenário da UNILA

O lançamento do selo marca o fim das comemorações do 10º aniversário da UNILA, em um ano que, segundo o reitor Gleisson Brito, consolidou a Universidade como uma instituição vocacionada ao serviço público de excelência no ensino superior. “São dez anos durante os quais nossa Universidade tem promovido significativo impacto acadêmico, impacto social e impacto econômico. Mais de 11 mil alunos já passaram pelas salas e laboratórios da UNILA. Hoje, a Universidade possui uma comunidade discente com mais de 6 mil alunos, que aqui recebem uma formação com elevada competência técnica e profunda formação humanística e cidadã”, declarou o reitor, lembrando que a instituição oferta, atualmente, 29 cursos de graduação e 12 programas de pós-graduação stricto sensu.

O reitor também destacou o impacto social que a UNILA trouxe para a região. Ao todo, mais de 1,4 milhão de pessoas já foram impactadas pelos projetos da UNILA em Foz do Iguaçu, na região de fronteira e no restante da América Latina.

Confira o vídeo de lançamento do selo comemorativo aos 10 anos da UNILA:

As comemorações do primeiro decenário da UNILA tiveram início em janeiro, com o lançamento da pedra fundamental do Campus Integração, um passo importante na busca pela autonomia predial da instituição.

