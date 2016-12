FOZVOX – FOZ DO IGUAÇU E O ATENTADO AO LEGISLATIVO (AO POVO)

Aristocracia de Jagunços e Cangaceiros

Toda esta parafernália midiática: expositiva e não expositiva – o que dá na mesma, pois que o efeito das prisões e das cabeças raspadas, para os homens …, são inesquecíveis. A mídia se divide, uns insistem com nomes e casos particulares, outros preferem a discrição, o mais possível. Afinal, os presos, como (ex.) homens públicos, tinham algum poder midiático. E em algum momento, direta ou indiretamente, subsidiaram e subsidiam a imprensa, mesmo que seja com uma lei que autoriza a aquisição de exemplares (de jornais etc.) nos órgãos públicos.

Para as pessoas de Foz do Iguaçu, as duas classes básicas: dos ‘letrados: universitários, funcionários públicos (a concorrência interna exige diplomas, o que não quer dizer conhecimento), empresários, autônomos e, dos ‘não letrados …, o que equivale às ‘classes falantes e ‘não falantes, como o tradicional ‘trabalhador da iniciativa privada (nominado pelas esquerdas), quando muito, um leitor de ‘manchetes de jornais …, mas um ávido consumidor de notícias de TV; os desempregados, os que nunca trabalharam, os que vivem de bicos, os que vivem de muamba, e aqueles que apelaram à marginalidade. Para uns, juntando as duas classes, todo este movimento político é ‘um circo, para outros, ‘um teatro de horrores, para outros ‘uma campanha publicitária visando 2018 e para outros ainda, ‘um cenário do qual finge não fazer parte …, mas que calou, quando deveria falar; que procurou não saber quando deveria saber; tudo isso, é um pequeno trecho de uma triste história de corrupção em Foz, acaba este ano. O núcleo, se desgasta por uso intenso e auto-degradante …, neste ano, para o ano que vem, sobram os temas periféricos: as fofocas e ao povo, um imaginário que daria inveja a qualquer pessimista de carreira!

O ‘carnaval de 2017, será o carnaval mais falido, de todos os carnavais do Brasil. Não há lei Rouanet que sustente isso. O carnaval no período Lula/Dilma, mudou de patamar, a partir dos carros elétricos de Bahia, da guerra dos bois do Parintins, e do desfile de ‘personalidades do bumbum no Rio de Janeiro e São Paulo, todas as ‘festas populares, com cantores de alto cache! Mas em Foz haverá outro carnaval, exclusivo, do ‘socialismo tupiniquim …, – com as eleições de prefeitos! Ao invés de ‘escolas de samba …, – ‘baile de máscaras dos políticos. Eles já estão montando seus palanques e carros de som, já fazem suas ‘composições, temas e, muito, muito dinheiro para a festa ‘democrática! Paulo Mac Donald tentou e atentou Mansur, o desejo de Paulo não se concretizou! Mansur e <<Marina da Silva>> têem um papel ‘importante para 2018 e Paulo, não faz parte desta apresentação. Evidente que se Paulo se juntasse à Mansur, isso seria decisivo e não favorável ao PT (em 2018) e Marina não aceitaria isso de forma alguma.

As ‘prisões rapidinhas dos políticos, pois que não são ‘oposição ao sistema, ao contrário, são o sistema …, – ou seja, não são oposição à ‘Lênin, ao contrário, são a favor do ‘Brasil para Lênin (como diz a radiovox.org); todos lamentaram a morte de Fidel, a morte Che, reverenciam Maduro, Mojica e Evo Morales e odeiam Bolsonaro …, claro que alguns não ligam a mínima para nada disso e isso, não quer dizer nada – quando alguém é contra, diz claramente, como estou dizendo aqui. Será que querem ‘se poupar de desgaste, dizendo o que pensam de verdade? Então deveriam pedir auxílio ao ‘supremo. Como disse o Ministro Fux: “há certas leis que o congresso não quer se envolver, para não se desgastar, então, nós do supremo, tomamos a iniciativa”. Grifo meu: e nos tornamos ‘ativistas do aborto!

Este momento político para Foz do Iguaçu, tem dois significados, como veremos neste e n’outros parágrafo: um para o político ‘preso, como é preso um ‘escrevente de cartório, que foi à audiência como o Juiz, bêbado e ‘bate-boca com o Juiz e é recolhido ao xadrez. Vi isso em Osasco – SP, quando, escrevente. Alguns escreventes não suportavam a pressão diária dos julgamentos e, na hora do almoço, depois do expediente e quase, a noite toda, ‘enchiam a cara!

# Voltando. O significado disso para o político, é a desmoralização, mas uma desmoralização solidária, afinal foram todos presos! E todos são cumplices, mesmo os que não foram acusados, pois é óbvio que sabiam e calaram por ‘camaradagem. Pois não distinguiram entre crime fútil de oportunidade e crime social, para uma cidade decadente, especialmente na saúde. E sabem, que muito brevemente isso será esquecido e então …, voltam como candidatos a deputado, ou secretários, ou assessores, realmente não importa o cargo, quem define isso são os partidos, os

diretórios e notem como todos os partidos estão ‘quietos! Todos os sindicatos, estão silentes, mortos. Há uma cumplicidade do tamanho do Estado do Paraná.

# E francamente o povo esquece! É exatamente o que está fazendo ‘a marca, ‘o símbolo: Lula, Esso, Shell! O segundo significado destas prisões de políticos, já que a lei é branda, de fato, são dois significados: um à classe dos letrados, que podem ser ignorantes, quando deviam saber e outro, à classe dos que não sabem nada.

# Aliás, “não saber de nada” é uma ferramenta usada (por Lula). Lula sabe que ‘não saber nada é uma característica da maioria da população brasileira. Há uma intenção maquiavélica de Lula, quando repete isso – ao mundo. Lula pelo oportunismo se junta à maioria. À qual ensinaram (a esquerda ensinou), o ‘não saber nada e, o desprezo à ‘burguesia (luta de classes) …, de fato sabem alguma coisa, o ódio de classe, criado pelos comunistas e repetido hoje, nas universidades! De certa forma não deixa de ser uma ‘deixa (sinal, ou atitude de ator), de igualdade e ‘proletarismo, isso – aos nescientes da própria nesciência – é simpático. Logo …, – sabem, o que acham que precisam saber, pois que são induzidos a isso …, e, se o Lula é igual, então, Lula está sendo injustiçado!

Logo, o segundo significado destas prisões, com um símbolo oculto de ‘injustiça, (da luta do: nós contra eles), é induzir às massas a se envolverem na política e elas o farão <<no voto secreto>>, exatamente nesta medida da nesciência, onde vale mais ‘a marca, ‘o símbolo. E nisso, convenhamos, as classes letradas da esquerda são pródigas em divulgar os seus ‘rebentos: por exemplo, o truque de marketing do deputado ‘Tiririca, mais para ‘cangaceiro, que disse: “eu não sei o que é ser deputado, mas quanto entrar lá, eu digo ‘prá vocês …”, ou coisa assim.

…. A importância do tema: Sindicato, é que o sindicato é o que está mais próximo ao sistema produtivo, ou de serviços na Iniciativa Privada (doravante IP) e também, o sindicato do Estado (doravante SE) ligado, aos professores, bancários e funcionários públicos em geral. No geral, os ‘trabalhadores, buscam um emprego e com isso, levar uma vida em paz. Entretanto, há duas modalidades de emprego conflitantes: uma na IP, outra no Estado. O Estado depende das matérias primas (de graça) e, dos impostos. A IP do setor produtivo depende das matérias primas e paga impostos, a IP do setor de serviços depende menos das matérias primas e paga impostos. Para a indústria que só funciona à base de matérias primas, há o recurso das sucatas (por exemplo, cobre, bronze, alumínio, ferro, nióbio etc.). Para as empresas que não dependem da matéria prima é um recurso a menos.

O presidente do sindicato do Comércio em Foz do Iguaçu também é vereador em Foz do Iguaçu. Acumula funções, formal ou informalmente, assim como o presidente do sindicato dos Rodoviários. Tratam o sindicato como uma extensão de domínio privado. É uma característica do sindicalismo atual. E uma característica das Centrais Sindicais, da Federações e Confederações sindicais. Que viajam o mundo, ainda civilizado, para contarem suas vitórias. Da mesma forma Lula tratou do patrimônio nacional, como se fosse seu, mas …, do ‘movimento (…). Da mesma forma como Fidel Castro, que morreu em ‘sua ilha, de Fidel e, do movimento!

As susceptibilidades deste sistema, deste modo de pensar e agir é instável, quer dizer pode explodir a qualquer momento e os estilhaços atingem o povo. E isso é visível pelo descompromisso moral junto ao povo; quando a ‘instituição passa a ser o foco, quando deveria ser apenas, local de encontro para reuniões de questões de abrangência nacional, que influenciam diretamente na questão do emprego na iniciativa privada, a economia municipal e, as ações da Nova Ordem Mundial, logo teria que se discutir o contrabando Chinês! Discutir também sobre, as influências do ‘socialismo cubano, venezuelano, o lulismo e o fabianismo, o Foro de s. Paulo, Celac, Mercosul etc., que influenciam o Brasil e América, há mais de 50 anos! E até agora, ainda não descobriram isso?

O Foro de s. Paulo existe desde 1990, a grande reunião de FHC e Lula aconteceu em Princeton em 1993. Havia um plano e ninguém sabia de nada? E se v. ainda tem dúvidas, em 2006 o senhor Serra poderia ter tirado Lula do páreo perguntando a ele sobre o Foro de s. Paulo. Em 2014, o senhor Aécio poderia ter solicitado outra eleição, devido a gravíssima ocorrência de <<apuração secreta>> e, o que eles fizeram? Cumpriram o acordo de FHC e Lula em 1993! Não fizeram nada! Qual sindicato, mídia, partido, falou a respeito, ou se pronunciou publicamente? Desde então, vivemos em estado de cinismo, hipocrisia, descrença, ódio etc. E o resultado? Mais de 60 mil assassinatos ao ano, já se vão mais de 6 anos, portanto 360 mil assassinados. Fazendo um paralelo às opiniões da ‘ciência positivista, com relação aos fumantes ativos e passivos …, 360 mil assassinados ativos e 1.400.000 de assassinatos passivos (os familiares). Paro por aqui.

Nada de mais. Tenho um blog o ‘fozvox.blogspot.com, onde faço análises sobre assuntos políticos e, econômicos …, pela oportunidade que o tema político oferece. No ‘rascunho dei início a um tema, cujo título é SINDICATO e, já está na parte 7, cada parte tem uma média de 5 páginas. Meu amigo Cazuza e eu, publicamos isso – ‘3 partes das 7 do tema Sindicato – no site do Jornal Iguassu: Nossa Voz e a ‘coisa ficou extensa. E ainda juntou a outras análises anteriores, tão extensas quanto, e isso aconteceu de forma ‘corrida, tendo como separação uma pequena foto azul de um trecho da Av. Rep. da Argentina, foto que eu tirei antes do ‘horário de verão na primavera, às 5;30 h em frente à distribuidora Max, que fechou um pouco antes, dos três mercados Max. E não constou os títulos de cada matéria. Em se tratando de análise, não só deste tema Sindicato, e outras, que estão ali …, nada de mais, para um leitor experiente, seria como ler um pequeno livro. Porém, para a quase totalidade dos leitores, graus acima do que é comum, os temas como Sindicato, por exemplo, não causam efeito …, porque eles têm a impressão de que é um assunto consumado. E sequer tem a ‘manchete para ler, apenas uma pequena foto azul! Sua visão sobre sindicato é negativa por princípio da ação do sindicato (nacional) e isso eu explico nas matérias. De outra forma próprio sindicalista não questiona suas ações, para ele, o sindicato é (na alquimia), o sal. E continua atuando normalmente como sempre o fez, veja o caso do Sindhoteis, que tem uma coluna no Jornal Gazeta, para ele, o sindicalismo é isso e, é honesto, ao menos está dizendo o que faz, e quando faz isso, publica, se livra de possíveis dúvidas que se possam levantar contra o sindicato, isso é uma atuação política, agora, será que é só isso? Bem, pode ser só isso, se não considerar nenhum dos fatores externos, como por exemplo a atual situação da cidade de Foz do Iguaçu e isso começou de alguma forma e, por pessoas (os presos políticos, os monopólios, os carteis, os consórcios, as corporações, os assassinatos e roubos, o altíssimo nível de ‘barulho [ruídos] na cidade, o desemprego, a qualidade dos empregos etc.). O sindicato, no geral, os partidos políticos passam por tudo isso, ‘como uma nuvem passa no céu! Quando muito um líder político se pronuncia os momentos eleitorais e usa termos mágicos como: ‘mudança, fazer diferente etc., e nunca dizem como! A função da análise é apenas clarear, ‘limpar a área! A proposta disto que estou escrevendo agora, e já levantando uma nova tese …. A proposta (ao Jornal e aos leitores) é fazer um resumo sintético das análises e eventualmente alguma matéria curta de no máximo uma lauda, para que seja publicada no jornal ou site e manter as análises do FozVox, onde as pessoas interessadas no assunto pudessem recorrer. Obrigado.

Segunda parte: O SINDICATO – (Primeira parte fala sobre os sindicatos que estão ligados à iniciativa privava (IP), o sindicato ‘patronal e, o dos‘trabalhadores: maios ou menos, o policial bom e o policial ruim, dependendo do ponto de vista em que se está. E tudo isso não passa de um fetiche‘revolucionário. No ambiente sindical criaram uma ‘aparência de combatividade, um signo, um símbolo do habitus, que não corresponde à realidade das pessoas que estão trabalhando).

SI – sindicatos ligados à iniciativa privada

SE – sindicatos do Estado e município

…. Neste sentido, fazem congressos, onde reúnem sindicatos (IP) e convidam estes ‘líderes regionais, para dar-lhes algum ‘alimento intelectual de nível político partidário …, ou seja, nenhum! As explicações do ‘mundo sindical e sua ação no movimento, elas não têm convencido ninguém …,

– então, coube ao sindicato SE, com seu poderio econômico e, a ‘garantia de emprego, ativar a chama dos ‘movimentos sem causa alguma, ou causas improváveis, ou simplesmente irritantes; como as greves que envolvem alunos, pais de alunos, outras que envolvem clientes de bancos, caminhoneiros e suas famílias, correios, INSS etc. Se por um lado, isso cria um ambiente de‘agitação por outro, desmascara sua crença na ‘ação revolucionária, pelos viés das greves, onde atacam os concorrentes, por exemplo, no PR, toda greve do sindicato SE, tem como ‘alvo o governador do PSDB. E isso não quer dizer, ao povo, que ele seja bom ou ruim, até por isso, o povo não entende o ‘ataque ao governo, mas quer dizer ao ‘movimento que ele, apesar de esquerdista (ala jovem dos Fabianos: Aécio, Beto e ACM Neto), não está alinhado ao Foro de s. Paulo.

Falamos sobre o sindicado que atua junto à Iniciativa Privada (IP). Mas vamos visitar um sindicato e conhecer as pessoas que estão lá dentro e vamos ver em que medida elas são o que parecem ser, vistos de fora ou …, se o que se pensa sobre o ‘sindicato, tem alguma relação direta com a ação destas pessoas. Ou se, o que se pensa sobre sindicato é autônomo – só o sindicato, uma metonímia: a parte , sindicato, pelo todo as pessoas que trabalham na IP – e, se está ligado a uma ‘propaganda que pode ser a propaganda do ‘movimento(movimento do comunismo internacional).

No sindicato de ‘trabalhadores de hotéis de F. do Iguaçu, tem uma diretoria, que deve se reunir uma vez por mês. São pessoas boas. Pessoalmente, o que você pedir a elas, elas farão o possível para ajudá-lo. Fazem o seu trabalho. E qual é o seu trabalho? Manter um clube, fazer rescisões de trabalho, para‘dividir o trabalho com o Ministério do trabalho: um diretor do sindicato do comércio, disse que ‘ajudava o Ministério do Trabalho, com rescisões; outro, receber ‘trabalhadores que queiram prestar queixas, e uma vez por ano, discutir com o ‘patronal sobre o aumento (real), acima da atualização proposta pelo governo, aumento real que varia de 1 a 4%. Apelam à contribuição assistencial porque a contribuição obrigatória não consegue pagar meio ano de trabalho. Mas nunca tentam conversar com pessoas que estão na posição de empresários, e quando o fazem é escondido da ‘categoria, que a conservam como ‘bibelôs chineses (heranças do ‘movimento). Ainda persiste a ‘visão de que ‘sindicalista, não deve conversar com ‘o opressor. No entanto, o tempo todo, os maiores amigos dos revolucionários da CUT, eram os‘opressores das Indústrias Villares, da FIESP etc.

Tenho um problema. Fazer isso que foi dito no parágrafo anterior, os torna, às pessoas, boas ou más? Uma empresa que reduz o número de funcionários, reduz a produção, no geral é isso: reduz a produção, deixa de ganhar, perde. Se uma empresa pratica o ‘rodízio de empregados, o faz, não por graça, para conhecer os empregados ‘da praça. Se uma empresa sacrifica o funcionário, com salário, com horário, o faz, porque são condições dadas de fora. A empresa está no universo de poder, do Estado. Por exemplo, sempre estranhei o fato de se cobrar água e luz de orfanatos, conventos, casas de abrigo etc. No entanto, elas fecham, por falta de humanidade. Isto também vem de fora, da sociedade civil. As pessoas que trabalham aí, no Estado, na sociedade civil, são boas, ou ruins. Bem, tudo isso é feito por ‘pessoas, se mandadas ou não, agora, importa pouco, o fato é que fazem. De fato, não háquem manda, há quem cria Leis, por sugestão, por indução ou, o movimento comunista! Mas porque fazem as coisas mesmo sabendo que não são boas …, ou porque deixam de fazer coisas, que deveriam fazer? Porque estão convencidas de que agindo assim estão fazendo o melhor? Talvez pensem que qualquer outro em seu lugar faria o mesmo! Desta forma existe um‘espírito de governo (Estado), na atualidade, e através do meio ambiente e sustentabilidade, criou-se um ‘monstro da lagoa azul; isto é uma espécie artificial de ‘espírito e isso vai intervir na sociedade. No sindicalismo etc. Algumas pessoas entendem este ‘espírito como maligno. Não lhes tiro as razões. Portanto …, vem de fora, do ambiente sindical IP. Agora, se o sindicalista se faz de sonso e não quer ver: talvez não queira ver, e talvez não esteja entendo nada, e por isso corre aos amigos, ao grupo, aos congressos, aos partidos – onde será convencido a ver, do ponto de vista do ‘movimento! É comum, por exemplo, o empresário pedir socorro ao próprio inimigo! Porque ao sindicalista IP, seria diferente? Hoje em dia, não há uma reunião de políticos regionais, por exemplo, ‘de desenvolvimento de Foz do Iguaçu, onde não tenha a palavra ‘chave: meio ambiente, sustentabilidade etc. Caíram na rede da Nova Ordem Mundial! Se isso é bom ou ruim, se deve medir pela atualidade: os crimes (60 mil assassinatos ao ano), o narcotráfico (O Brasil é o maior consumidor), o terrorismo, a depressão (o Brasil bate recorde de depressivos), os assaltos aos caixas eletrônicos; políticos; os que consideram ‘roubo aos cofres públicos, um ato revolucionário etc. etc. etc.

É possível que uma pessoa tenha ‘duas mentes, uma para cada situação? Ou dois cenários distintos para uma só mente? Um cenário fervente do revolucionarismo e um cenário de pessoas que ‘precisam ser convencidas …

…. Um ‘eu, particular, que não é o ‘seu eu profundo, que abarcaria todo o resto…, mas um ‘eu, sobrevivente …, – e, viva, um outro ‘eu, do que considere suas obrigações sociais, políticas?

Bem isto caracteriza um estado de tensões. Assim sendo a pessoa teria que ter o ‘eu família, o ‘eu amigos, o ‘eu sexo e o ‘seu eu seria o arquétipo de Jung. E isso seria uma espécie de desconstrução do caráter, da alma.

…. De outra forma, talvez se possa condensar blocos de tensões iguais e diferentes, isso pode ser caracterizado por uma expressão tensa, nervosa, porém sorridente, quando a alma está doente. As tensões (de Mario F. do Santos), são reais. Então, isso é uma constante. E as tensões são variadas, quando se entra neste estado e todas levam a um tipo de isolamento à humanidade, pois que se luta na humanidade e contra ela. No Egito, Cristãos foram assassinados, por serem, Cristãos!

Talvez isto seja a origem principal do individualismo, do egoísmo, quando as tensões chegam a um ponto tal, que se tornam insuportáveis. E aí entramos na área da psicologia e suas doenças. Será este o caso? Se não for é bem próximo disto, pois já não se trata de a pessoa, ser boa ou má. Nem ela pode distinguir isso. Poderia sim, se os fundamentos de sua existência tivessem uma história para servir de referência moral, como a história de Moisés, de Jesus Cristo, então não haveriam dúvidas, do que é ser bom ou ruim. Não obstante, na sociedade, a referência de humanidade é o Estado! E o Estado diz claramente, que não é referência de humanidade, mas de ‘justiça social! O social agradece! Mas as pessoas continuam ‘na lona! As pessoas fizeram com sua personalidade, o que a ciência fez com suas experiências, isolando-as daquilo que optou por não ver. Como por exemplo, não escutar o seu eu profundo, que distingue mui claramente o certo e o errado.

Concluindo este tema, não há como julgar (pessoas normais: boas e não tão boas, que reagem bem ou mal e com pouca consciência do real)…, isso cabe a Deus, hoje e pela eternidade. Mas é aconselhável apontar erros, quando estes erros afetam a vida de uma pessoa, que seja. Isto é obrigação, quando se nota algo errado. Se os agentes sindicais do município, acreditam que estejam fazendo o que é correto, mesmo que hajam vozes discordantes de sua ação – às vezes processos – e assim mesmo, eles se furtam ao debate, ao esclarecimento da situação, ou mesmo da exposição disso, ao público, que seria sua defesa moral, é porque em ‘vias de dúvidas, considera mais confortável ouvir seus iguais, que por acidente, vivem a mesma situação de apostasia moral e se ‘confortam mutuamente, reproduzindo o de sempre! Portanto, se não pecam por graves coisas, e conscientes, pecam pela arrogância, oportunismo e pânico. E se isso convive com um sistema ‘campeão de oportunismos e crimes econômicos (contra um país), eles podem ser as melhores pessoas no seu ‘eu família, mas na verdade são irresponsáveis chegando ao limite de um Lula da Silva.

Quando vi (na televisão) dois vereadores e um secretário da prefeitura de Foz do Iguaçu; Edilio, Hermógenes e o secretário Beltrame, saírem da audiência no fórum, a respeito da ‘operação pecúlio, onde respondiam três situações diferentes para cada um; uma, a respeito de carro municipal que foi cedido a um juiz, por duas vezes; outra, de dois ônibus fretados para locomover pessoas em duas situações e outro, por ‘distribuição de alguns cargos, fiquei a pensar se isso fazia algum sentido? Tudo me pareceu tão mesquinho que preferi entender que era um ‘filme de pornochanchada de diretor surreal contando seus causos de realismo banal …, ‘do meio dos conchavos espertos, das licitações, dos encontros noturnos, dos jogos de baralho, das traições, das delações etc., e que o povo da cidade, não tem o menor interesse em saber destas bobagens, que são apenas uma ‘pequena ponta de algo muito maior, que estão ocultando com as acusações recíprocas, que ocultam sua fraqueza e sua solidão do <<machine man>> e, que é representado pela falência da cidade …, representado pelo crime de roubo, assassinatos; alto índice de depressão, drogados, desemprego; emprego decadente, falência da saúde, educação em transformação etc. Até …, a intervenção branca do Governo do Estado. Quando transfere a sede do governo para Foz do Iguaçu.

Tudo o que escrevo aqui foi visto em um único repórter em horário nobre de televisão.

ATO SOLITÁRIO – Outra reportagem foi sobre a festa de Natal que está sendo oferecida aos bairros de Foz do Iguaçu pela RPC TV. Na festa tem brinquedos para crianças, sorvetes e brindes etc. Devia ter um telão passando filme de desenho animado. A princípio já que é uma ação de ‘alegria, que é um símbolo do Natal, porque não o fazem em conjunto com outras emissoras? Porque este projeto não se uniu – moralmente – aos pobres comerciantes, para confraternizarem nos bairros, ou na cidade? O Sindicato de Trabalhadores de Hotéis (clube atrás da churrascaria Rafain), e o sindicato do comércio (próximo ao teatro Rafain), também fazem festas, sozinhos – para ‘categoria. O Muffato do Morumbi, em sua inauguração, reuniu muita gente. As ‘festas,vem e vão, com a rapidez de um raio. E logo são esquecidas. Antes, ia às festas para encontrar amigos, hoje, vão as festas para mostrar às crianças algumas facetas do que era o humanismo. Causar uma impressão às crianças, precisamente daquilo que os adultos perderam no tempo? Para registrar um fato? Montaram uma barraca para o ‘papai Noel próximo ao Banco do Brasil. Ótimo! Mas porque não usaram a praça do Mitre? A ‘sociedade de Foz, a‘cidade de Foz do Iguaçu, não existe mais, o que existe ainda, vi escrito em uma placa: “Ponto excelente. Vendo! ”.

O PRÊMIO – Alguns promotores, festejavam o apoio dos populares a favor da‘Lava Jato. As pessoas saíram às ruas e fizeram o seu papel. Manifestarem um justo apoio ao Lava Jato. O Lava Jato vem sendo ameaçado para diminuir ou acabar a sua atuação, que leva ao mandante: Lula, o Chefão de Ivo Patarra. Enquanto os promotores agradeciam ao povo, mostravam o prêmio‘Inovare. Um prêmio da área do Direito. Não pude deixar de sentir um ‘frio na barriga, ao ver a euforia. Eram todos jovens. Logo, lembrei do filme do Rambo, quando cerca de trinta soldados do exército, acreditam ter encurralado o Rambo e trocam tiros com ele, e por fim usam uma bazuca e tudo se desmorona, e dão, Rambo como morto. Então tiram fotos para posteridade. E ficam impotentes quando Rambo reaparece! E voltam para casa.

INSEGURANÇA – Também apareceu a reportagem dos caminhoneiros que estão nas proximidades de aduana há mais de 15 dias. Para um caso de greveque já dura meses e parece que sempre foi assim! Finalmente, parece que as diplomacias do Brasil, Argentina e Paraguai acordaram e estão apreensivos com as greves destes ‘sujeitos de classe especial. Toda manifestação é justa, quando não afeta outras pessoas, que estão sujeitas a eles por uma conduta autoritária e distorcida de controle de aduana. Que é a própria cara de um governo autoritário, miserável e burro. O mundo todo consagra o transporte por trem e navio, por ter a segurança do Estado. E, o que acontece agora, nas aduanas é o próprio Estado gerando a insegurança. Os auditores como auditores são ótimos grevistas.

INSEGURANÇA I – Outra reportagem diz respeito a destruição de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Uma quantidade enorme de mercadorias. Sempre achei e acho, que destruição, seja o que for, exceto do comunismo,não é o caminho. No caso do cigarro, bem isso pode virar adubo, porque o cigarro do Paraguai é o resto da matéria prima que nenhuma pessoa, com algum senso de humanidade, usaria. Por isso colocaram estas pessoas em um país estranho, para que seu remorso fosse menor. Mas no caso de eletrônicos, isso é burrice. Individualmente nenhuma pessoa é a favor da destruição de peças eletrônicas. Mesmo que não saibam, o que fazer com isso. Então, deviam perguntar a quem sabe! O Brasil que paga os funcionários públicos que destroem coisas, está carente de alguma atenção especial, ao menos, uma vez na história deste infeliz país: roubado por natureza!

Bem meus amigos, em todas estas ações o que há de comum é a ação da classe média. Muitos deles são comunistas, outros são bocós, que não sabem o que fazem. São os funcionários públicos, políticos esquerdistas etc. E também há os políticos oportunistas não ideológicos. Todos são ‘paus mandados, sem o saber, de poderes políticos maiores, que têm o objetivo de sufocar as empresas privadas de todas as formas, uma delas, apreendendo mercadorias, prejudicando o transporte. Pois que raramente o transporte de mercadorias, corre de forma sã. A história da ‘meia nota é uma antiga ‘sujeirainstitucional. Isso me lembra as estradas de terra batida da Idade Média. Mudou muito pouco: antes carroças, agora caminhões; antes, armas iguais, agora, armas diferentes. Antes uniformes improvisados, agora, fardas; antes uma educação sincera e bruta, agora uma educação cínica e traiçoeira. O governo permitiu a muamba da China. Com isso, se achou no direito de brincar de ‘Pirata da Perna de Pau, ou seria cara de pau?

Não há, ‘ar, de vitória em nada que se pense de Brasil, peno menos nas próximas décadas. Há, ‘ar, de desolação moral! Sem qualquer ranço de moralismo! Estamos enterrados na lama negra, gotejante e fervente. Insistem em ampliar a ignorância, e isso é feito de forma ostensiva e nas universidades e meios de comunicação! Contam ao povo …, ‘histórias da carochinha e,histórias dos heróis revolucionários, como Chê Guevara, Fidel, Marighela, Simon Bolívar que era aristocrata e que, nunca fizeram nada de bom …, viveram pela infindável revolução! E é isso o que eles propõem: uma eterna revolução! E nisso vão gerações inteiras! A sua geração! Ao ponto de um Supremo Tribunal do país, ser humilhado publicamente, por um acusado. Isso é mais uma inversão! Na realidade o ‘superior tribunal, não existe mais, seus membros originais, foram lentamente sendo substituídos por agentes.

Nem tudo são panetones e vinhos neste Natal. Entretanto, o Nascimento de Cristo, supera toda esta banalidade sub-humana. A vida curta …, à propósito! Aos homens de bem, não se deixem abater. Aos homens que ainda sofrem um sofrimento inútil, não sofram pelo mal que se abate ao país porque ainda resta muito ‘chão a ser percorrido. Lembram ou, perceberam que a eleição de 2014 <<foi secreta>>, a eleição de 2016 foi um fracasso e teve mais de 30% de abstenções! Será que esperam que em 2018 possa ocorrer um milagre, isso seria ótimo. Mas os milagres acontecem na vida das pessoas. Se houvesse um milagre teria que vir do planeta Marte. E não uma pessoa, mas um grupo respeitável que pudesse ser classificado de ‘governo. Precisamente o que não existe no Brasil para as próximas décadas. A não ser que você aceite o arrependimento, como desculpa! E quem irá se arrepender? Quem subirá na tribuna e dirá:

– Eu recebi dinheiro do Mensalão, do Petrolão. No tempo da privataria também recebia propina. Fiz licitações fraudulentas, fui truculento desonesto e estou aqui para pedir perdão. Ora, o povo não tem este‘poder, de perdoar!

E todos ficam felizes para sempre! Claro que isso não vai acontecer, jamais. Mesmo porque não acreditam que tenham feito o mal ao país, ao contrário, acreditam que tenham investido no ‘movimento do comunismo internacional, na ‘nova ordem mundial. E aí meu amigo, não há acordo de espécie alguma. E tu continuas sem candidato. Candidato para quê, neste metiê? Já imaginaste o que será em 2018? Não só não imaginastes, como a classe média, entrou em‘ritmo de festa e de festa!

O que senti, o que imaginei, no conjunto destas reportagens, me levou a fazer este comentário. Porque achei um desaforo, aquela bandalheira bidimensional, na tela de televisão. Uma reportagem superficial (no geral – não por culpa da pessoa do jornalista), sem conteúdo, sem um mínimo de sinceridade por parte dos ‘atores: tanto de quem entrevista, quanto de quem é entrevistado. Não aguento isso: “você fez tal coisa ruim? Claro que não! “. – “Você pode falar sobre tal coisa …, – não, a constituição me reserva o direito de não falar. ” – “Você está gostando da festa que estamos lhe promovendo? Ah! Era o meu sonho! ”… Quando era criança em Barbacena …

É como se tudo aquilo – na realidade, para os ‘arquitetos de mentalidade sensível – fosse visto, de forma bidimensional, quando é tridimensional, que é a característica de qualquer objeto. Se não é tridimensional, não é objeto algum. Todas as reportagens mostram apenas o aspecto sensível, da ação e não dos vários desdobramentos disso em cada pessoa, ou o conjunto delas, que sofre a intervenção.

…. Como intervenção cirúrgica, quando se sabe o que vai acontecer, mas nunca tem a certeza, é imprevisível. Não mencionam órgãos superiores que determinam a ação. De outra forma, será que a ação aconteceu como previsto? Ou foi adaptada segundo a conveniência? Tudo aparece de forma boae má. Boa, quando dá certo, má, quando não. A má tensão é uma constante. E a confusão é o perfil da sociedade atual, ou o perfil da classe média:‘atribulada. E todo o resto da sociedade é esquecida, como se não existisse.

Bem, estou como espectador, dizendo, a você, leitor, a forma como percebi …, a intromissão, deste amontoado de coisas insossas, truculentas e‘insalubres, em minha casa, minha sala, enquanto jantava, após ter chegado do serviço. Imagino agora, hoje, como será a reação de quem sofreu e sofre a intervenção real, como os caminhoneiros que ainda estão na aduana e sem previsão alguma. Bem, finalmente começaram a se manifestar! Tiveram algum apoio. Quando vejo a quantidade de pessoas em situação ‘instável, sinto que isso vem crescendo ano, após ano e sempre piorando. Estamos fazendo tudo errado e ninguém quer falar a respeito. Estamos nos tratando como inimigos! (…). E não somos inimigos!

Creio que isso não vá para a lugar nenhum, só para o fundo. Basta ver a eleição de Foz do Iguaçu. Toda a eleição foi pensada de forma oportunista, precisamente por descontrole da maioria dos candidatos e partidos (de fora do eixo). O que abriu brecha para o oportunismo, de quem pensa saber o que está fazendo. No final ficaram dois candidatos e os dois estão na justiça. E os dois eram os principais do começo ao fim! Isso no mínimo é estranho! Posso estar enganado, mas a primeira notícia que ouvi da apuração da eleição foi que Paulo tinha mais de 60 mil votos e Chico 48 mil. Depois vieram com os números, que prevalecem até agora: 54 a 50 mil etc. O senhor Mansur cumpriu o seu papel alternativo. O novo político em 2018 e com ele sua ‘trupe. Os outros candidatos desapareceram nas urnas. E isso foi chamado de eleição! A quem querem e precisam enganar … – e, por quanto tempo? Porque não falam com homens? Homens de uma palavra, sem desvios ou intenções ocultas, sem bifurcação, como língua de cobra! Falar o que a estes homens, se querem destruí-los …

Entre 11 e 13 anos de idade, por minha vontade ensaiei uma série de atividades, e em todas elas, achava alguma forma de ganhar dinheiro. No bairro tinha na Feira Livre, toda semana feira era uma ‘deixa, de trabalho. Ali vendia ou trocava gibis, revistas e também fazia ‘carretos; levava as sacolas das pessoas em um carrinho que vovô havia feito para mim. Um carrinho com rodas de madeira maciça e lona de borracha em volta da roda. A caixa do carrinho era feita com madeira onde traziam os bacalhaus de Portugal. Havia um nome impresso a fogo (ferro de marcar), em uma das táboas. Não lembro o nome! Mas servia de decoração.

No bairro também tinha uma fábrica de transformadores pequenos …, quando queimavam sucata, deixavam uma boa quantidade de cobre, que recolhia e vendia. Morava na avenida ‘X’, em frente a um terreno, ao lado da escola Professora Virgília R. A. de Carvalho Pinto. Ali naquele terreno, soltava pipa (quadrado, ‘barrilete, Raia). Logo apareciam em casa, as mães e meus amiguinhos, para encomendar uma Pipa. Bem, era um negociante aos 11 anos de idade.

Isso Acabou quando arrumei um emprego registrado no qual ficaria até próximo de servir a aeronáutica. O que quero notar com esta história de um garoto de 12 anos é que …, para que aquilo acontecesse, foram preciso que existisse cinco coisas, a princípio: a feira livre, um campo aberto uma fábrica, a iniciativa de meu avô e eu próprio.

Bem, a feira, foi substituída por mercados, assim como substituem as ‘lojaspor shoppings; a fábrica passou a queimar sua sucata em fornos internos, devido a ‘lei ambiental, e o campo foi transformado em escola, para ensinar como viver melhor.

Fazia tudo que uma criança podia fazer: estudar, brincar e ainda, ganhar uns trocados, para comprar chicletes Ping Pong, picolés, doces, colas, carretéis de linha 24, papel de seda, pião, bolinhas de gude, revólveres de espoleta, espingarda de rolha, bisnagas, máscaras, e manter alguns álbuns de figurinhas, papai ajudava é verdade. De vez em quando ele trazia cinco ou dez envelopes fechados para que eu abrisse. De um pedaço de bambu tirava dezenas e varetas para pipas, fazia arco e flecha; de madeiras, fazia espadas, e assim passaram-se os anos de infância …, coisas simples que cabiam nas palmas das mãos e alegravam o coração.

Hoje, com 60 anos, quando vejo Grandes projetos em uma cidade média, projetos custeados com dinheiro de impostos, fico a imaginar o poder que algumas pessoas têm sobre a vida de outras pessoas. O poder se define, também com um grupo de pessoas, que decide o que fazer em nome de outras pessoas. Evidente que estes ‘poderes, eles têm vários estágios até ao nível internacional, quando chega às ciências, ‘os cientistas palpiteiros, aos grandes capitalistas, e os blocos de poder. Agora, como sabem o que as outras pessoas precisam de verdade? Eles não sabem, apenas usam o dinheiro, ou os ‘cartões de crédito (acabar com o dinheiro), pelo viés de impostos, destas pessoas …, a quase totalidade da população!

Ora, se as pessoas precisam de emprego, não será ‘este poder que lhes darão emprego, pois o próprio poder, composto por pessoas é um emprego, pago com dinheiro de impostos recolhidos àqueles que trabalham duro, logo, não seria justo e não faria sentido que usando o dinheiro arrecadado, criassem empregos para concorrer com aqueles que ‘os sustentam (…), e menos ainda, criar ‘novos empregos a serem pagos pelos impostos.

Vou retroceder um pouco e falar em bases reais. Foz do Iguaçu é município turístico com 30 mil leitos, um pequeno Comércio e um ‘ex-grande comércio, ao menos popular, de muambas no país vizinho. Foz tem uma população de 260 mil pessoas. Em Foz, foram construídos diversos prédios, barracões, do estado e privados. Foram usados como: ‘mercados, bancos, hospitais etc.

Depois de alguns anos de uso, foram abandonados no tempo, como foram abandonados os prédios e galpões em Detroit, EUA. Por exemplo, o que era o prédio da Caixa Econômica Federal, se tornou, por curto tempo, ‘um não sei que, da Itaipu Binacional. Quando a Itaipu saiu do prédio, ele foi ocupado por indigentes, ao modelo de Haddad, quando prefeito de São Paulo. Outro prédio, que era a Santa Casa, pelo viés de Itaipu (Hemodiálise) também se alugou algumas salas e estas pessoas que alugaram cuidam do patrimônio, outros prédios pagam segurança, para impedir a invasão. São muitos prédios e galpões.

Abro parênteses – Qual foi a atuação do Poder Legislativo com relação à cidade considerando essa realidade? Por exemplo, no sentido de usar esses espaços para criar ambientes de trabalho, no sentido de atrair pessoas para que façam investimentos. Ao invés, de ficar esperando ‘tigres asiáticos, como disse Paulo Mac Donald, quando na realidade …, que ele não sabia, os ‘tigres,eram ‘leões e águias ocidentais que haviam ido para China. Alguma vez, publicamente, o legislativo pensou sobre isso? Porque se pensou a cidade não ficou sabendo. Para que serve um legislativo sem iniciativas? Fecho parênteses.

Explorando o meu Imaginário, vejo que estes ‘espaços em área nobre, pagam impostos altíssimos. Se é que pagam. Em um só galpão no Morumbi, caberiam mais de 200 lojas, oficinas …, – realmente, pequenos negócios <<concretos>>, existentes, reais, não nos papeis de recolhimento de impostos, onde ‘brincam de grande, média, pequena e pequeníssima, empresas. Os galpões também poderiam servir como depósitos, para aquelas pessoas que não tem onde guardar coisas. Entretanto, o preço do aluguel é que faz toda a diferença. O preço do aluguel, este sim tem uma função importante para o desenvolvimento da economia popular, no sentido de abrir negócios. E isto,está <<preso>>. Por quem? Pela classe média e sua ambição sem sentido! Quando se corre o sério risco de falir a cidade inteira.

Voltando à realidade, para a contrapor ao que, acima, parece utópico …, – como seria utópico, contar com a boa vontade do poder econômico sob a tutela do Estado. Para quem realmente necessita digo, necessita, em função da atual circunstância em que o Estado é interventor! A verdadeira utopia, são os ‘grandes projetos para o município. Projetos como como o Beira Foz, o Mercado Municipal, a UNILA, a segunda ponte. Depois, projetos mais realizáveis com reforma da ponte, reforma do marco das três fronteiras. Outro projeto, de uma importante família da cidade era impensável, o projeto pedia um anel viário sobre Rio Paraná. E tudo isso com dinheiro de impostos. Muitos destes projetos eram apenas propaganda política. Que tiveram início em 2004. Por isso se pagaram anteprojetos caríssimos.

Por princípio, o Estado não deve correr os mesmos riscos da iniciativa privada: abrir uma loja a trabalhar alguns anos depois fechar, mudar de ramo, de cidade etc. Desta forma o Estado pensa que precise de ‘infraestrutura,entretanto a infraestrutura, que ele pensa, traz vícios de origem. A únicainfraestrutura que cabe ao Estado, são estradas, iluminação, água e esgoto (trens e navios), menos uma ponte que já existe! O resto é interferência. O que se pretendia com a segunda ponte? O que se pretende com a UNILA? O que se pretende e que efeitos causará um Mercado Municipal, ao mercado já existente e precário. Que efeito causou a construção do novo hospital municipal, após o fechamento da Santa Casa? O que pretendem com um escritório do Mercosul em Foz? O Mercosul tem Requião como um de seus mentores, além do Dr. Rosinha.

Outro exemplo mais concreto é o PTI (de Itaipu), deveria ser de Foz do Iguaçu. Porque o PTI não ocupa o espaço nobre da Caixa Econômica Federal emonta ali um polo de tecnologia e eletrônica, onde teria manuais para montar máquinas atuais, manuais para eletrônicos, manuais de robótica e, vendas de peças, muitas peças e variadas, preciso dizer mais? Uma espécie de feira para quem quisesse. Dou um exemplo. Na Rua Santa Efigênia em S. Paulo, lá pela década de 70, se vendia manuais de eletrônica e peças, isso fez crescer espantosamente, o número de rádio técnicos. Em cada bairro tinha uma rádio. Outros, montavam os princípios da computação, os teclados eletrônicos. Outros, montavam amplificadores etc. Vivi isso! Havia muitas variações do ramo da eletrônica. E com o tempo, foi destruído, por eletrônicos franceses (Gradiente). Talvez por isso, o PTI esteja tão escondido. E não pensa em inclusão. Não neste caso. Apenas manter salários? Será isso? Se for, é doentio!

Porque o legislativo da cidade não se manifesta em nada a respeito disto. Por que os sindicatos de Sorel, o criador dos sindicatos da iniciativa privada, não se manifestam com relação ao motivo de a cidade estar indo ‘para o brejo! Porque não sabem nada! Vivem nas sombras da utopia socialista! Se acham atores de um teatro, cujos ‘diretores também representam, a utopia do comunismo internacional; dos ‘cientistas cósmicos e dos metacapitalistas. Enquanto isso, ganham dinheiro sem trabalhar, pois, seu trabalho, é impedir que as pessoas ‘cresçam, fora de suas escolas, e criem negócios, praticamente, do nada. Pois que eles próprios, mesmo com dinheiro de impostos e bastante escolados, não conseguem fazê-lo!

Porque as instituições estatais, federais, não dizem claramente, a que vieram? Qual é o seu papel ‘no mundo e como o representam no município! Porque tiram o dinheiro da cidade? Porque este descompasso na economia regional, este atraso de anos, uma debilidade sacrificante ao povo, de um miserável dinheiro, que não deixam multiplicar e tão pouco ‘ficar, na cidade. Roubam ‘o tempo, ao povo. Os iludem! Quem? A classe média inteira! Os tratam como zumbis. Quem eles pensam que são? Isso, tu deves responder. Não basta, não votar, não gostar de políticos, isso já não os incomoda. É preciso atitude.

Foz do Iguaçu chegou a bater um recorde de assassinatos, porque nunca fizeram uma estatística sobre os depressivos compulsivos. E outra, sobre os suicídios. Bem, não se falam sobre os assaltos a ônibus. Como uma cidade com 260 mil habitantes, ousa fechar um hospital? E depois abrir outro com osmesmos problemas daquele que foi fechado por primeiro?

Porque não se encontra mais terrenos populares na cidade e, os que existem são invendáveis, são terrenos de ‘ouro dos tolos. Quem não tem no imaginário a história dos terrenos em Foz do Iguaçu? E não sabe que aí teve a interferência do Estado, do governo federal (de Lula)? E que os terrenos foram supervalorizados e enriqueceram seus ‘proprietários? E depois ‘fecharam a bica! E tudo tinha um fundo político da manutenção do ‘poder socialista no Brasil! Ora, um socialismo fruto de negociatas entre suspeitos proprietários de terrenos e o Estado? Depois se ‘descabelam de forma cinematográfica, comTúlio Bandeira? Por conta de mato nos sertões de Mato Grosso, ou coisa pior?

Nada disso que foi escrito é crítico. São impressões e alguma imaginação. Mesmo porque tudo isso, toda esta ‘ação econômica do Estado, do governo (federal, sob as vistas do governo estadual) são uma ‘bolha de sabão, (assim como a eterna construção da segunda ponte – uma inutilidade), que deve estourar em 2018, como estourou a bolha de FHC, em 2002 é um ‘ciclo de misérias socialistas, controlado pelo ‘movimento, enquanto tem dinheiro, para quem não sabe, ‘Movimento do Comunismo Internacional. Fidel Castro não morreu! Hugo Chaves, não morreu! Evo Morales, Cristina, Dilma, Maduro, Raul Castro, José Dirceu, Genoíno, Lula, FHC, Wagner, Scherer, CUT, MST, Temer, Serra, Foro de s. Paulo, PCdoB, PSOL, PSTU, PCB, PPS, Ciro Gomes, Marina da Silva estarão vivos até 2018. E tu esperas o que? Enfim, quem vai pensar isso no município, quem é pago para pensar isso? E pago por quem?

Os vereadores, os sindicalistas, as associações, os professores universitários, o Jornal de Foz, as universidades da UNILA, da UNIAMÉRICA, UNIFOZ, UNE, e o que mais? A Dinâmica? O conselho do Mercosul, com sede em Foz do Iguaçu? E o que será que eles vão pensar, por exemplo, que Foz é uma cidade ‘universitária, que “Foz é a cidade da indústria do Turismo, uma indústria sem chaminés”, e se esquecem das churrasqueiras, dos aquecedores a lenha e óleo, gás, das caldeiras em cada hotel, hospital … Agora, eles precisam pensar? Ou recebem pronto? Seguem uma agenda, uma cartilha?

Sempre pensei que sustentabilidade fosse uma cidade que se auto sustenta(até um certo limite, do básico, do mais consumido, como alimentos, por exemplo, como o lixo, saúde, escolas, sempre se precisará de algo de fora do município, mas o quanto menos precisar melhor). E sempre achei que cidade é todo o seu povo e não uma classe de gente em especial! Seja como for, até agora, sustentabilidade do ponto de vista de uma classe social é pura ficção. Querem sustentar uma classe social, usando o trabalho forçado de outra classe social e se isso é sustentabilidade, não há nada de novo nisso! Ao contrário é muito velho e ultrapassado …, – basta <<ver com os próprios olhos>>, a situação da cidade! Agora, se tu não acreditas no que vê e acredita no que falam, bem o problema é outro!

(Observação: as recomendações que recebi, de uma redação, duas décadas atrás é que escrevesse por pequenos parágrafos de no máximo 3 linhas …, de fato, seria muitíssimo fácil! A vida por ‘chavões! Como aqueles ‘quadrinhos do facebook, ou as ‘filosofias de L. Espiritual. Mas porque faria isso? Para agradar ao leitor e acostuma-lo a frases vocativas e não respeitar …, aquilo que talvez ele próprio não saiba que tenha escondido, lá no fundo de sua alma e que lhe diz muito mais, do que aquilo que consegue expressar …. Não! Este leitor de parágrafos curtos deve achar o que ler de verdade, ou logo estará restrito à Manchetes! E o resto, ele próprio imagina! Isso é puro subjetivismo. E não posso compactuar com isso!).

As pessoas se perguntam por que o governador trouxe a capital do Estado, para Foz do Iguaçu? Motivos não faltam. Como dizem …, Foz do Iguaçu é uma cidade atípica. ‘Atípico, é o contrário de típico e vai, dá ideia de cada um. É típico nas cidades ter praças, ter as ruas dos comércios, ter os escritórios e consultórios, empresas de ônibus, a rodoviária etc. Não é típico, ter fronteiras internacionais, Aeroporto, ‘mercado negro etc. Para uns Foz é atípica pelo tipo de turismo de resultados e, de ‘corredor de contrabando internacional, com aval do governo federal, que arranca mercadoria às pessoas em nome daquilo que ele permite e ainda, se propôs à construção de uma segunda ponte! Evidentemente, falso! O turismo de resultados são as visitações às Cataratas, onde 80% da renda, vão para a União, passando por cima do Estado. O Estado já mostrou ao público o seu certificado de propriedade das Cataratas …. No entanto, os ‘resultados, o são para fora, do Paraná. Isso também me parece atípico! Para outros, a cidade é atípica pelos, vários momentos econômicos diferenciados (café, madeira, máquinas etc.) e ainda, as discretas, setenta e tantas etnias.

Minha ideia sobre o atipicismo da cidade, são vários fatos conjugados, que atuam na política e economia e que realmente, não é comum em outros municípios de médio porte …, – portanto, não são metrópoles, onde tudo se esconde; São Paulo escondeu o Foro de São Paulo por quase 16 anos! São Paulo escondeu Erundina do próprio PT! Foz é atípica, por exemplo pelo fato de ter uma colônia árabe bastante resoluta e religiosa. Ter uma colônia chinesa que se divide entre o ‘mercado do Paraguai e a igreja Budista. Ambas as colônias se fixam no Brasil e no Paraguai: em Foz do Iguaçu e São Paulo e cidade do Leste (Ciudad del Este). Também é atípica por ter três centros esotéricos (Maçons, Muçulmanos e CEAEC), atuantes na política. A própria igreja cristã começa a ensaiar ‘seus passos no esoterismo, a partir do Concílio do Vaticano II. O ‘excesso de educação foi o erro do concílio. Também é atípica por ser fronteira com dois países. E com um deles, ter forte vínculo Federal, representado pela Usina. A Usina está ligada à ONU, com NELTON MIGUEL FRIEDRICH e, JORGE SAMEK, e ambos atuam na política do ‘meio ambiente e na sustentabilidade, onde tem vários programas, como a ‘água boa e o controle das bacias hidrográficas do Paraná. Pelo viés da ‘sustentabilidade aglutina trinta e poucos municípios que participam dos ‘royalties, criado, pelos militares, como apoio econômico ao caos, nos municípios, com a invasão do lago artificial. Portanto, uma agressão ambiental. Outro fato, atípico é ter ‘Sindicatos, de professores, bancários e funcionários públicos municipais, inimigos de qualquer governo que não seja do: PPS, PSTU, PC do B, PMDB, PT etc. De outra forma, inimigos cruéis do PSDB, talvez pelo seu símbolo oculto, o da ‘tartaruga. Quando eles, os sindicatos se consideram os ‘fiéis gaviões do movimento. E estes sindicalistas provocam greves sistemáticas sob a orientação da CUT, serva obediente do Foro de São Paulo. As aduanas do Brasil e Paraguai, a do Paraguai pelo silêncio cumplice, causam transtornos, a nível diplomático, e ninguém ousa demitir sumariamente os grevistas, para o bem do serviço público …, enquanto caminhoneiros, pais de família, são tratados como ‘bestas feras e, suas empresas arcam com prejuízos enormes …, por ausência de Estradas de Ferro, que superariam na origem, estes dramas estúpidos vividos pelo comércio legal, na contramão de um mercado ilegal: o mercado negro. De outra forma, também é atípica, a estranha aliança das grandes empresas da cidade e, os monopólios privados e estatais, ao meio político de Brasília, pelo viés da Estatal …, pressionada, a partir de 2014, por Lula, Odilo Scherer, Mercadante, Emerson Wagner, que vieram à Usina em reunião, algumas privadas.

Como consequência desta inusitada ‘aliança …, – convenhamos, que afete para pior a economia e, a sociedade, isso é facilmente provado -, o meio político regional …, todo dedicado aos líderes de Brasília …, no popular: ‘puxa sacos, além de partidários, gestam um modelo ‘atípico de oportunismo político regional, de estranhas amizades e ódios inusitados, como por exemplo, deixar livre, Paulo Mac Donald, que sofreu – calado, protegendo o inimigo (para o povo) e aliado (para Paulo) – as sinistras intervenções petistas no seu primeiro mandato; no fechamento da Santa Casa; no pagamento alucinante aos terrenos, antes sem valor, para construções de casas, muitas, de ‘relocação (…) ; nos acordos cartelizados e corporativos, no transporte, no setor imobiliário, na saúde etc. E, no seu ‘segundo mandato, é abandonado pelo PT (com dinheiro) como, ‘barata que cai de caminhão de mudanças. E depois, ‘todo este amontoado de problemas e dívidas do ‘segundo mandato ‘do Paulo largado à própria sorte (a sorte parecia ser a Itaipu e suas determinações confirmadas em 2014) …, é transferido, ao ilustre parceiro de política dos tempos áureos do PSB (aliado do Foro de S. Paulo), a quem Paulo convidou …, como se convida alguém para ser sócio de uma loja, contando com os clientes que ele pode trazer …, convidou Reni, para ser secretário da Indústria e Comércio, e Reni preferiu, negociar a presidência da Câmara Municipal e com isso, foi eleito prefeito, o que, o seria de qualquer forma. Paulo, com esta atitude, salva a sua candidata a prefeita, a senhora Nanci Andreola. Uma ‘estranha no ninho. Reni Pereira, após a morte de Eduardo Campos (2014), já como prefeito há dois anos, se dá conta de que, ‘todo seu plano de governo foi um embuste! Desde antes de ser eleito! Deixa a barba crescer e a coloca de molho! Este era um ponto de vista de Brasília e dos políticos regionais avisados, que pareciam ‘armar, para Reni. Reni tenta reforçar sua aliança com o Partido de ‘Ratinho Pai e o PSDB, mas eles precisam de tempo, concreto. Elege sua esposa pelo partido de Ratinho, para somar forças. Mas tudo muda a partir da morte de E. Campos …, da fase da transposição do ‘Chicão. O PSB é um partido marcado! E Reni vai para a cadeia, até seu esquecimento político. Por fim ‘deixaram (…) ao PSDB, vice-prefeito de Reni, as ‘soluções na crise da saúde. Desta vez o governo do PSDB se sensibiliza! É o tempo de tomar atitude. Intervém na saúde e avisa que as dívidas não são sua responsabilidade. E mais uma vez é ‘suspenso o julgamento de quem será o prefeito de Foz, se Chico Brasileiro, ou Paulo Mac Donald. Isso parece não ter a menor importância é apenas uma questão de ‘rito. O prefeito é o próprio governador, por 100 dias. Toda ação política em Foz e em todas as cidades, sob o domínio da esquerda, terão apenas um objetivo, as eleições de 2018!

Talvez o governador, tenha percebido que o ‘eixo, da luta política no Paraná, para 2018, não esteja em Brasília ou Curitiba, mas irradia-se, de Foz do Iguaçu. Considerando que a ONU, o Mercosul (com Requião), a Universidade Latino Americana, partem de Foz do Iguaçu. As declarações de Temer, algoz de Requião e vice-versa, são favoráveis ao Mercosul …, dê o nome que se quiser a isso é um acordo político de um mesmo poder, que acredito seja do ‘movimento do comunismo internacional. O fato é que Temer em 88, foi quem aprovou esta ‘integração latina (política), na constituição. Curioso é saber de onde Temer tirou esta ideia, em 1988? Neste período o MDB, ou PMDB estava (e, está) inflado de comunistas, Orestes Quércia era do MR8. Continuando …. O ‘mercado Chino/Árabe, parte de Foz do Iguaçu. As propostas com relação às bacias hidrográficas do Paraná, não se explica. A ‘união de 35 municípios, também não se explica. Mas são blocos de poder. Talvez isso tudo tenha deixado o governador do PSDB – do nada ilustre comunista Fabiano FHC, em parte, criador do PT – de ‘orelha em pé! Francamente, que seus 100 dias, se transformem em 730 dias. Melhor, lagartas, que gafanhotos! A metamorfose da lagarta é um show e depois, bate asas … e se vai! Bem, assim espero!