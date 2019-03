FOZTRANS REFORÇA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO CENTRO DA CIDADE

Cerca de 100 mil metros quadrados serão contemplados. Intuito é garantir maior segurança para motoristas e pedestres

Com intuito de reduzir o número de acidentes e garantir maior segurança para motoristas, ciclistas e pedestres, o Foztrans está reforçando a sinalização horizontal em ruas e avenidas do centro da cidade.

Os locais, abrangidos pelo Estarfi, recebem novas pinturas nas faixas de pedestres, traçados nas faixas, marcação de cruzamentos, setas indicativas e marcas de estacionamento regulamentado. Ao todo, 100 mil metros quadrados serão contemplados com a nova sinalização.

Em 2018, o Foztrans sinalizou 55 mil metros quadrados de ruas e avenidas, incluindo a Beira Rio, que não recebia sinalização há 20 anos. Para 2019 os investimentos continuam. Uma nova licitação esta sendo preparada para contratação de 100 mil metros quadrados de sinalização viária horizontal. Este valor é praticamente o dobro do aplicado no ano passado. “Trata-se da maior licitação da história do município. Toda a área central da cidade deverá receber nova sinalização” afirmou Fernando Maraninchi, diretor superintendente do Foztrans.

Novos semáforos estão previstos para o primeiro semestre, ao total serão 6 cruzamentos. Já foram instalados e estão em pleno funcionamento os semáforos dos cruzamentos das Avenidas Andradina com Tarquínio Joslin dos Santos e Avenida Andradina com Maceió; também estão sendo instalados nos cruzamentos das Avenidas Felipe Wandscheer com Luísa Wandscheer e Avenida Coronel Francisco José Ludolf Gomes com Rua Manoel Moreira Andrion.

Tachas de Led

Outra novidade são as tachas com luzes de LED, que já estão em fase de teste. As primeiras foram instaladas nos cruzamentos das Avenidas Felipe Wandscheer e Maria Bubiak e na rotatória da Avenida das Cataratas, próximo do Shopping Catuaí Palladium.

“As diversas necessidades encontradas na cidade nos obrigam a reinventar a forma de ver a sinalização viária. As tachas de LED, além de auxiliarem na sinalização, garantindo maior segurança ao motorista, são sustentáveis, pois utilizam a luz solar para recarregar as baterias, propiciando maior destaque na sinalização horizontal da via no período noturno”, explica Fernando Maraninchi.

Vandalismo

O diretor do Foztrans também ressalta a importância da população cuidar dos bens públicos, em especial os pontos de ônibus e placas de sinalização viária. Pelo menos um abrigo de ônibus é vandalizado por mês no municipio, resultando em prejuízos para os cofres públicos. “É preciso lembrar que estamos utilizando recursos públicos para consertar bens depredados, ou seja, é uma conta que todos nós pagamos”, afirmou Maraninchi. Denúncias de vandalismo podem ser feitas através do número 153 da Guarda Municipal.

(Com AMN)