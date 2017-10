FOZTRANS REALIZA LEILÃO HOJE (27)

O Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) informa que realizará nesta sexta-feira (27) o terceiro Leilão de 2017, no auditório do SEST/SENAT, com sede à Rua Rufino Vilhordo, n°1141- Parque Presidente II, a partir das 8h30.

Os veículos a serem leiloados estarão disponíveis para a visitação pública dos interessados no Pátios Paraná, com sede à Av. Mercúrio, nº 375 – Bairro Parque Três Fronteiras nesta quinta-feira (26) até às 17h.

Serão 414 veículos, distribuídos em 279 lotes, sendo 140 lotes de circulação (37 carros e 103 Motos), 139 sucatas, sendo 64 nacionais (49 carros e 15 motos) e 75 estrangeiras (04 carros e 71 motos). Os lances variam de R$400,00 a R$ 6.500,00 para circulação e de R$ 100,00 a R$ 3.000,00 para sucatas.

Outras informações com a Diretoria de Trânsito e Sistema Viário do Foztrans pelo telefone: (45) 2105-9625.

Com PMFI