FOZTRANS PREPARA LICITAÇÃO PARA SUBSTITUIR PONTOS DE ÔNIBUS

O Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) deu início a elaboração de um edital para a troca e reforma dos pontos de ônibus da cidade.

A previsão é que até o próximo mês seja aberta a licitação para a realização dos serviços. A definição sobre o valor a ser utilizado pelo Foztrans na substituição e reparos deve ocorrer nos próximos dias.

De acordo o diretor de Trânsito e Sistema Viário, Robson Lima Souza, que também responde pela superintendência do instituto, a responsabilidade pelos serviços é do órgão. Ainda de acordo com ele, atualmente existem na cidade mil abrigos utilizados por usuários do transporte público.

Deste total, conforme levantamento do Foztrans, 200 necessitam de reparos, ocasionados pela falta de manutenção, e outros 300 estão em situação precária. Estes últimos serão substituídos por modelos diferentes.

“A licitação está sendo preparada para atender o corredor turístico, principais ruas e avenidas, além dos bairros da cidade. Nas áreas em que for possível substituir por um modelo maior, a empresa a ser contratada providenciará”, comentou o diretor.

