FOZTRANS LANÇA APLICATIVO PARA USO DO ESTARFI

Mesmo com o novo sistema, outros meios de utilização do Estacionamento Rotativo continuam sendo utilizados

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu – FOZTRANS, lançou hoje (2) o aplicativo VAGO para o uso no Estacionamento Rotativo – ESTARFI. Pelo sistema, será possível realizar o acionamento do parquímetro, aquisição de créditos, pagamento de irregularidades e verificação do extrato de débitos. O uso estará disponível a partir de segunda-feira, dia 5 de agosto.

De acordo com o superintendente do Foztrans, Fernando Maraninchi, o VAGO vem como mais uma opção para facilitar o dia a dia do morador. “Essa tecnologia foi uma solicitação do próprio prefeito Chico Brasileiro e só foi possível por conta da parceria com a empresa La Paza que hoje administra o sistema dos parquímetros na cidade, que além de ceder ao instituto o aplicativo de maneira gratuita, também brindou o ESTARFI com 30 tablets equipados com impressora térmica”, contou.

É importante ressaltar que as notificações continuarão sendo postas no para brisa dos carros, mas que agora será possível, àqueles que já tiverem o aplicativo em seu celular, receber também a notificação via app. Essa etapa impedirá que a notificação se perca, como acontece em muitos casos, dando a oportunidade de efetivar o pagamento dentro dos sete dias úteis, prazo estabelecido em lei, para que ela não se torne uma infração passível de pontuação na carteira.

As etapas de cadastramento são simples e podem ser conferidas aqui:

1º passo: faça o download do aplicativo na loja corresponde ao sistema operacional de seu celular;

2º passo: cadastre seu nome, e-mail, CPF, número de celular e uma senha;

3º passo: cadastre seu veículo clicando no campo iniciar, adicionar +, selecione o tipo e modelo do veículo, em seguida insira a placa e salve os dados.

No aplicativo também é possível adquirir créditos ou pagar notificações do ESTARFI (a partir da data de cadastramento). Para isso, selecione o campo – crédito/notificação – comprar/pagar, em seguida informe dados do cartão de crédito e acione o campo “pagar”.

Para utilizar as vagas do sistema de estacionamento regulamentado do Município de Foz do Iguaçu, basta dar acesso ao app de sua localização e fazer a busca do ponto para estacionar, colocando o tempo de permanência.

Vale ressaltar que é possível estender o tempo em até duas horas, mesmo não estando próximo ao carro.

O download do aplicativo pode ser feito através das seguintes plataformas:

Android: bit.ly/VAGOandroid

IOS: bit.ly/VAGOios

(Com AMN)