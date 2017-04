FOZTRANS COMEÇA A DEMARCAR VAGAS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NA VILA A

O Instituto de Trânsito e Transportes de Foz do Iguaçu (Foztrans) começou a demarcar e a medir as larguras das novas vagas de estacionamento na Avenida Silvio Américo Sasdelli, na Vila A, entre as avenidas Brodoski e Garibaldi, em uma faixa de 700 metros lineares.

Os parquímetros para transformar o estacionamento em rotativo, dando possibilidade que outros motoristas utilizem o espaço para estacionar, começarão a ser instalados assim que a empresa responsável liberar os aparelhos, o que deve levar cerca de uma semana.

A solução foi proposta após reunião na semana passada com empresários da região que se viram prejudicados com o fim da permissão do estacionamento junto ao canteiro central da Vila A no ano passado. Muitos alegam que o movimento nos estabelecimentos comerciais diminuiu por conta que os clientes desistem de entrar, por falta de vagas para estacionamento.

Futuramente há um projeto para a retirada do canteiro central, que hoje está com estacionamento próximo a ele proibido. Com a retirada, serão abertas vagas diagonais de estacionamento, aumentando para até 250 novas vagas no local.

Sinalização viária

Quem transita de carro por algumas das principais Avenidas do centro de Foz do Iguaçu, como a Av. Costa e Silva e República Argentina, entre as Avenidas Paraná e JK, já percebeu uma diferença na sinalização viária. Faixas de divisão de pista, além de faixas de pedestres foram pintadas e melhoraram o trânsito no local.

Os trabalhos também foram realizados nas ruas de algumas escolas municipais da cidade. De acordo com o Chefe de Sinalização do Foztrans, Alexandre Siqueira, os trabalhos agora vão se concentrar na Avenida Silvio Américo Sasdelli, na Vila A e não há previsão de quando será encerrado.

Com Câmara Municipal de Foz do Iguaçu