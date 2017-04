Foz/Coritiba vence a Ponte Preta e sobe na classificação do Brasileiro Feminino

O Foz/Coritiba venceu a Ponte Preta por 2 a 1, na quarta-feira, no Estádio Pedro Basso, e subiu para a quinta posição no Grupo B do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2017. O time da fronteira soma agora 12 pontos, com quatro vitórias e cinco derrotas em nove jogos.

A estreante Andressa abriu o placar para o Foz aos 10 minutos do primeiro tempo. De volta após se recuperar de uma lesão no tornozelo, a atacante Camila ampliou o placar, aos 42 minutos da primeira etapa. A meia Renata descontou para a Ponte Preta, aos 18 minutos do segundo tempo.

A próxima partida do Foz será na próxima quarta, dia 3, às 15 horas contra o Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP). O time paulista é o líder do Grupo B, com oito vitórias em nove jogos. No primeiro turno, o Foz perdeu por 2 a 1 para o Rio Preto, em casa.

