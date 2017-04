Termatalia: conheça o evento que trará representes do mundo todo para Foz em 2018 Na última segunda feira (24), uma excelente notícia veio para criar contraste no cenário nacional. O Brasil foi escolhido para sediar a próxima edição da Termatalia – Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e BemEstar, em 2018. Mas, o que exatamente isso quer dizer? Para entender melhor o tema, convidamos o geólogo, professor e pós-doutorando, Fábio Tadeu Lazzerini, vice-presidente da Organização Mundial do Termalismo (OMTh) e presidente da Associação Latino-Americana de Termalismo (ALATh), para falar sobre o evento e todos os assuntos que os cercam. Fábio Lazzerini, também é um estudioso sobre as propriedades das águas termais do Brasil e do mundo há mais de 20 anos, o que o levou a desenvolver uma linha cosmética à base de água termal. Atualmente, Fábio é consultor no Itaipuland Hot Park, Resort & SPA Thermal. Acompanhe a entrevista de Alexandre Martins.

DR FÁBIO, O QUE É A TERMATALIA?

FÁBIO LAZZERINI: A Termatalia é Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a maior feira mundial de termalismo e que engloba mais de 40 países do mundo todo. Este ano é a 17ª Edição do evento. Os países em que a Termatalia tem passado na América-Latina têm acordados para a prática do termalismo. Inclusive o Brasil é um deles a partir de quatro ministérios, incluindo o Ministério do Meio Ambiente e o apoio da Itaipu Binacional que não apenas apoia a atividade do termalismo mas também o uso racional de valor agregado das águas do Aquífero Guarani. Nós teremos uma oportunidade regional e nacional em mostrar a importância e saber utilizar os recursos hídricos de maneira que racional, lucrativa e sustentável. O Brasil depois da Termatalia vai ser outro. A feira traz um fluxo de visitação muito intenso que e vai de 10 a 20 mil participantes! É possível gerar lucro e para isso dependemos da participação de pessoas do Brasil todo e

também de outros países, como Paraguai, Argentina e Uruguai, principalmente.

PD: FALA-SE EM TERMALISMO, MAS O QUE É O TERMALISMO?

Lazzerini: O termalismo é conhecido desde a época dos gregos por meio dos banhos de água quente. Com o passar do tempo foi se tornando medicina e Hipócrates usava isso. O termalismo hoje é uma atividade de cura, de terapia, lúdica, de bem-estar e que envolve vários seguimentos da economia. O termalismo no Brasil é previsto desde a Constituição Federal de 1936,

onde as estâncias hidrominerais e termais são consideradas locais especiais e de atenção especial que devem ser usadas na proteção do meio ambiente. São utilizadas, essas fontes, para terapia, cura e bem-estar não só da população

local, mas de visitantes também. É uma atividade que hoje está voltando por meio da PIC (Prática Integrativa Complementar) do Ministério da Saúde pela portaria 971/2006 e que prevê o termalismo social como terapia passível de pagamento pelo SUS,

inclusive. Também é previsto como turismo saúde pelo Ministério do Turismo, e é previsto como utilização balno-terápica pelo Ministério de Minas e Energia, sendo a atividade de SPA e SPA termal o que o Brasil mais utiliza nesses recursos naturais de ambientes.

PD: QUAL A IMPORTÂNCIA DE SE CRIAR UMA CULTURA PAUTADA NO TERMALISMO NESTA REGIÃO DE TRÍPLICE FRONTEIRA?

Lazzerini: O Aquífero Guarani é o maior aquífero de água potável do mundo. Ele está praticamente inexplorado. O uso mais nobre é turismo saúde e geotermalismo em recreação de SPA e aquática termal. Isso quer dizer que você tem um valor agregado a essa água muito maior, de muito mais rentabilidade social econômica para as comunidades que estão ali e para os visitantes vão buscar saúde e bem estar. Na nossa região, todos esses segmentos devem ser valorizados e levados em conta no planejamento estratégico de cada município. Nós, como somos lindeiros e temos o Lago de Itaipu maravilhoso e temos o turismo de pesca, turismo náutico e também o Aquífero Guarani, realmente pensa-se em um futuro maravilhoso. O Itaipuland Hot Park já vem trabalhado nesta questão desde sempre.

PD: FÁBIO, SUA REPRESENTAÇÃO NO BRASIL É ÚNICA E A NÍVEL MUNDIAL. COMO SENHOR INTERPRETA ISSO?

Lazzerini: Hoje eu sou consultor no Itaipuland Hot Park, Resort & SPA Thermal. Ao todo, faz 20 anos que eu faço parte da Sociedade Brasileira de Termalismo. Por isso, é um momento inevitável para o crescimento do termalismo. As pessoas estão se dando conta que os espaços azuis e os espaços verdes urbanos ou rurais podem ser bons pra saúde, podem trazer bem-estar e podem trazer cura, além da recreação aquática. Eu espero que o aproveitamento medicinal, principalmente de dermatologia e reumatologia dessas águas – que são evidentes, notórios e incrivelmente rápidos – que sejam observados e feitos em Itaipulândia e que sirvam de exemplo para o Brasil.

Com Acessoria