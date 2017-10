Foz vai participar de pesquisa sobre veneno contra dengue

Cinco municípios paranaenses vão participar de uma pesquisa para verificar a eficácia do veneno contra o mosquito transmissor da dengue; Foz do Iguaçu, no oeste, Paranavaí, no noroeste, Londrina e Maringá, ambas no norte, e Francisco Beltrão, no sudoeste. A iniciativa é coordenada pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz.

Serão colocados armadilhas feitas em objetos simples, como um vaso de planta que não é furado, onde são colocados trezentos mililitros de água. Os locais escolhidos são os que mais tem plantas e grama, para atrair os mosquitos. Em seguida, esses vasos são recolhidos para analisar se os ovos estão mortos.

De acordo com a chefe do Centro estadual de Vigilância Ambiental, Ivana Belmonte, as regiões foram escolhidas devido à alta incidência da doença.

“O Ministério da Saúde faz um monitoramento sobre a resistência dos mosquitos contra os inseticidas usados nos programas de combate… a distribuição no Brasil é geográfica e também por locais de ocorrência. O próprio município vai colocar as armadilhas, em torno de novembro e dezembro, para coletar os ovos que serão remetidos para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para fazer testes com esses mosquitos que vão eclodir”, explicou.