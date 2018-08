FOZ TEM PRIMEIRO CENTRO UNIVERSITÁRIO COMUNITÁRIO DO PARANÁ

Entidade também é a primeira da América Latina a trabalhar integralmente com metodologias ativas

Assumindo o compromisso em se tornar referência na educação superior, a Uniamérica promove uma solenidade de transição de faculdade para Centro Universitário nesta quinta-feira, 02, a partir das 19 horas. De acordo com a Portaria nº 682 do MEC, publicada em 16 de julho, a Faculdade União das Américas passa a ser o Centro Universitário União das Américas – UniAmérica, sendo o primeiro centro universitário comunitário e sem fins lucrativos do Paraná, e o primeiro da América Latina, a trabalhar integralmente com metodologias ativas.

Nesse evento a instituição apresentará sua nova identidade visual, explicando sobre as mudanças e quais os benefícios dessa transição para o desenvolvimento da região, os futuros projetos e parcerias com órgãos, empresas e instituições de ensino e pesquisa, explanará também, sobre as mudanças da educação, uso das tecnologias em sala de aula, modelos híbridos de aprendizagem e novas metodologias de ensino. Esse novo modelo educacional proposto pela UniAmérica busca aproximar, ainda mais, a comunidade do ambiente universitário, formando profissionais cada vez mais qualificados para as demandas do mercado, por meio de uma aprendizagem efetiva.

Polo Universitário

Foz do Iguaçu caminha para se tornar um dos mais importantes polos universitários do Brasil. Com 13 IES de Ensino Superior, possui potencial de mais de 15 mil alunos matriculados por ano, oferecendo cerca de 20 mil vagas em mais de 40 diferentes cursos de graduação, na microrregião. Dentre as instituições presenciais, duas são federais, a Unila – Universidade Federal de Integração Latino Americana – e o IFPR – Instituto Federal do Paraná; uma Universidade Estadual – a Unioeste; uma Faculdade Comunitária, a UniAmérica; além de faculdades particulares e pólos EAD.

(Com ClickFoz)