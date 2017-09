Foz sediará maior evento de turismo termal do mundo

O Estado do Paraná sediará no ano que vem, em Foz do Iguaçu, a Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a Termatalia 2018. A vice-governadora Cida Borghetti participou do ato oficial de entrega da sede da Feira para Foz do Iguaçu, nesta sexta-feira (22), em Ourense, comunidade autônoma da Galícia, na Espanha.

“A Termatalia vai estabelecer novas opções turísticas no Paraná e no Brasil, estimulando a economia e criando oportunidades de negócios que podem gerar mais empregos e renda”, afirmou a vice-governadora, que foi uma das principais defensoras da candidatura de Foz. No fim de 2015, ela recebeu no Palácio Iguaçu o governador de Ourense, Manuel Baltar, para tratar do assunto.

A cerimônia de passagem da sede ocorreu dentro da programação da Termatalia 2017 e contou com a participação do diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, Luiz Fernando Leone Vianna; do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e do secretário municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla.

O evento é considerado o mais importante do setor no mundo e deve reunir no Paraná mais de três mil profissionais de turismo de cerca de 40 países. A Organização Mundial do Turismo aponta que o segmento de turismo de saúde e bem-estar deve crescer 9% nos próximos cinco anos, o dobro do turismo convencional.

“Sediar este evento é uma conquista para o nosso Estado, que colocará o Paraná e Foz do Iguaçu – que hoje é o segundo destino internacional do Brasil – no mapa mundial do turismo termal. Estaremos preparados para receber os representantes de mais de 40 países com a calorosa cordialidade brasileira”, disse Cida Borghetti.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu que o termalismo está na pauta das políticas públicas de saúde no país. Ele ainda assegurou apoio a eventos do setor, que serão realizados no Brasil ano que vem. ” Precisamos avançar na adesão do termalismo em programas do SUS, como já ocorre em alguns países, e que tivemos a oportunidade de conhecer durante a Termatália. Também é importante o apoio aos eventos , como ocorrerá em Foz do Iguaçu em 2018, com o propósito de fortalecer o potencial econômico e medicinal do setor no Brasil”, afirmou.

Região – O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Leone Vianna, destacou a importância do estímulo ao segmento de turismo na região e no Paraná.

“O turismo termal é muito importante para Foz do Iguaçu, porque ele complementa o turismo convencional e contribui para que os hotéis tenham movimento o ano todo. Mas, além do turismo, temos que pensar também nas propriedades terapêuticas das águas quentes, que temos em muitas partes do Brasil e na região de Foz”, disse.

O secretário de Turismo de Foz, Gilmar Piolla, ressaltou a importância da Termatalia para o desenvolvimento da região Oeste. “Teremos a grande oportunidade de desenvolver, a partir desse evento, o turismo termal em toda a região”, afirmou, lembrando que o Destino Iguaçu abrange não só Foz do Iguaçu, no Brasil, como também as cidades das regiões de fronteira do Paraguai e da Argentina, o que certamente contribuirá para fazer da feira um sucesso ainda maior.