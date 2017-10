FOZ REPRESENTADA NA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

O Município de Foz do Iguaçu já se tornou referência para todo país no atendimento e na formalização de pequenos empreendedores individuais, os MEIs. No último dia 19, a cidade esteve representada pela diretora de empreendedorismo no encontro que reúne gestores de todo país para discutir ferramentas para o desenvolvimento do MEI em todo Brasil. A reunião é do Grupo de Trabalho do Microempreendedor Individual – GT – MEI que ocorre a cada 60 dias em Brasília.

O grupo é responsável por discutir todos os temas que compreendem a figura do MEI no país, que hoje já somam mais de 7.500. A diretora de Foz do Iguaçu, também agente de desenvolvimento, Salete Horts, teve a oportunidade de fazer uma apresentação das ações da atual administração e as medidas adotadas pelo novo modelo de gestão. São ações que estão sendo realizadas em parceria com planejamento do Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal e o SEBRAE, para proporcionar um ambiente cada vez mais desburocratizado e favorável aos pequenos negócios.

Foram apresentados os números de MEIs da cidade, que atualmente com alvará são 6.132; os serviços prestados pela Casa do Empreendedor e o Banco do Empreendedor; o aporte de recursos feito pelo município à Garantioeste; o Decreto que regulamenta o prazo para pagamento diferenciado às micro e pequenas empresas; os cursos para capacitar os empresários em Compras Governamentais; credenciamento de microempreendedores Individuais para a prestação de serviços nos próprios do Município; o Programa Pró-Educação; o procedimento eletrônico e simplificado para abertura, registro e alteração de empresas na REDESIM – Empresa Fácil; a proposta de revisão dos códigos CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) no zoneamento urbano; o Encontro de Oportunidades que acontece hoje (24), onde várias instituições compradoras apresentarão aos empresários locais o que compram, quando compram e qual o volume de suas compras, entre diversas outras ações.

As ações desenvolvidas em Foz do Iguaçu foram muito elogiadas pelos membros do GT –MEI e Fábio Silva, Diretor de Empreendedorismo e Artesanato da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa e que também é o coordenador do GT –MEI, garantiu uma viagem à Foz do Iguaçu para conhecer de perto essas ações. A intenção é poder replicar e torná-las conhecidas aos demais municípios do país.

“Quando a Administração Pública Municipal entende a importância que as micro e pequenas empresas têm, em termos de geração de emprego e renda, e cria políticas públicas de apoio e desenvolvimento a esses negócios, não tem como não dar certo”, enfatizou Salete Horst.

Com PMFI