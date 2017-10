FOZ RECEBEU ENCONTRO DE OPORTUNIDADES PARA COMPRADORES PÚBLICOS E FORNECEDORES

Na noite desta terça-feira (24), foi realizado no auditório do Sesc, o Encontro de Oportunidades para Compradores Públicos e Fornecedores, promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio), pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), Sebrae, FOPEME (Fórum Permanente das Microempresas e das Empresas de Pequenos Porte do Estado do Paraná), outras instituições e conta com a parceria da Itaipu Binacional, PTI, Acifi, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal, entre outros parceiros.

Participaram do evento o prefeito de Foz, Chico Brasileiro, o vice-prefeito, Nilton Bobato, o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, o Diretor de Gabinete, Kalito Stoeckl, a Diretora de Empreendedorismo, Salete Horts e a Diretora do departamento de Compras, Etelvina Maciel.

O evento foi voltado aos empresários locais, MEIs, microempreendedores individuais, microempresa, empresa de pequeno porte, para fomentar o interesse na participação direta em licitações do Município, gerando mais desenvolvimento no poder de compra de Foz do Iguaçu.

O programa Compra Foz é uma ação de incentivo à economia regional com o objetivo de usar o poder de compra de instituições públicas e privadas como fator de desenvolvimento de território. O evento teve uma programação voltada para esclarecimentos, dúvidas e apresentação do potencial de compras de instituições como a UNILA, a Itaipu, a Prefeitura de Foz e 34º BIMec. Também teve um espaço para diálogo entre compradores e fornecedores após as apresentações.

Para a Diretora de Empreendedorismo do Município de Foz, Salete Horts, foi de extrema importância a realização do evento. “Importante o empresário saber que temos mais de 80 instituições que compram via licitação e esse volume é maior que R$1 bilhão de reais que circula no Município e desse valor muito acaba saindo de Foz porque nas licitações os empresários locais não participam e empresários de outros estados acabam vencendo as licitações. Precisamos, então, conscientizar esse segmento do poder de compra que essas instituições têm e o volume que circula de dinheiro. Há um mercado muito grande para os empresários de Foz, o campo de licitação é muito grande e quem participar poderá se desenvolver ainda mais”, destaca a Diretora.

O Diretor de Gabinete destacou que eventos como este são importantes para fomentar o interesse do empresariado local na participação das licitações do município. “Temos que incentivar esse interesse como fator primordial de desenvolvimento do setor. Uma forma de desmistificar a questão de compra pública, mostrando que é fácil, possível e vantajoso, sobretudo, que a prefeitura está pagando em dia, principalmente após o decreto de junho em que foi determinado o prazo de pagamento à compradores de até 20 dias”, disse Stoeckl.

Para o prefeito, o incentivo aos empresários fomenta ainda mais a economia da cidade. “Agradecemos ao Sebrae pela parceria, e da parceria de todas as demais instituições que estão confiando e acreditando nos novos rumos do município. Estamos trabalhando muito em prol do desenvolvimento da nossa cidade”, enfatizou Chico Brasileiro.

