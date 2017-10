Foz recebe workshop sobre Organizações Exponenciais

As organizações exponenciais estão ganhando o mundo. Ao inovar na forma de fazer negócios, essas organizações alcançam alto potencial de crescimento, ou seja, um crescimento exponencial, que chega a ser dez vezes maior que de uma empresa tradicional.

Visando o desenvolvimento de Foz do Iguaçu e região, acontecerá um workshop gratuito sobre o modelo educacional para criação de organizações exponenciais em Foz do Iguaçu, no dia 19 de setembro, às 15h, no Hotel Mabu Interludium Iguassu Convention (Rua da Cosmoética, 1761 – Cognópolis, Foz do Iguaçu). O evento é aberto à comunidade. A entrada é gratuita.

Workshop

O workshop discutirá temas voltados ao modelo educacional para a criação de organizações exponenciais em Foz do Iguaçu. Serão quatro mesas debatendo vários aspectos relacionados ao tema, como a formação de uma mentalidade criativa para a nova economia e a formação e retenção de talentos e líderes éticos.

“A participação nesse workshop vai ajudar o empresário a perceber melhor qual o modelo educacional para formação de talentos que melhor se adequa a uma forma de pensar que facilite o desenvolvimento de organizações de alto potencial, ou seja, aquelas que apresentam resultados muito acima de empresas de seu setor”, explicou Luciano Vicenzi, que atua há mais de 18 anos como consultor especialista em estratégia e desenvolvimento de negócios e professor do ISAE-FGV e comandará as atividades do workshop.

Serviço

Workshop: Modelo Educacional para criação de Organizações Exponenciais em Foz do Iguaçu

Data: 19 de outubro de 2017

Horário: 15h às 18h

Local: Hotel Mabu Interludium Iguassu Convention (Rua da Cosmoética, 1761, Cognópolis – Foz do Iguaçu)

Entrada Gratuita