Foz recebe Miss Brasil Earth no dia 2 de setembro

Foz do Iguaçu será palco, pela primeira vez, do concurso Miss Brasil Earth, ou Miss Brasil Terra, no próximo dia 2 de setembro no Hotel Rafain Palace. Com o tema “Turismo Sustentável para o Desenvolvimento”, o concurso tem como proposta mesclar a beleza feminina com o engajamento ambiental.

Por isso, além de representar o Brasil no Miss Earth, evento que acontece nas Filipinas em Novembro, a nova Miss Brasil será embaixadora para nobres causas socioambientais.

“Ser miss é muito mais do que ser modelo, ou ter gosto pela fotografia. Miss é também um ser político, de referência na sociedade, um modelo de cidadania e voz ativa sobre nobres causas”, descreve a organização do concurso no site oficial do evento.

As jovens inscritas tem entre 18 e 26 anos, altura acima de 1,67m e representarão os estados brasileiros e parques ambientais do Brasil.

Para disputar o concurso, os requisitos vão além do rosto e corpo bonitos. A elegância, a leveza e a cultura são condições importantes para as candidatas. Além disso, é preciso ser comunicativa, gostar de pessoas, ser sorridente e ter simplicidade.

Programação

A preparação das candidatas começa no dia 31 de agosto, quando todas chegam a Foz do Iguaçu para o concurso. Neste dia estão programadas sessão de fotos e ensaios para o desfile. No dia 1º, além do ensaio, as candidatas farão visitas institucionais para promover o Destino Iguaçu. Os locais confirmados são as cataratas do Iguaçu, a Beijo Roubado no Paraguai, a Loja Monalisa, no Paraguai; a Churrascaria Rafain e o Shopping Catuaí Palladium, onde elas receberão a imprensa local e internacional para entrevistas.

No terceiro dia (2 de Setembro), será escolhida a Miss Brasil Earth no evento de gala no Hotel Rafain. As candidatas desfilarão com trajes de banho, coquetel e gala, assinados pela estilista Lucinha Silveira.

A entrada no evento é gratuita, no entanto é necessário que cada pessoa entregue 1kg de alimento não perecível, que será doado ao Centro de Nutrição Infantil de Foz do Iguaçu.