Foz recebe curso do TCE-PR para a formação de pregoeiros

A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) promoverá, nos dias 3 e 4 de outubro, o Curso de Formação de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu. O evento será realizado no Cine-Teatro Boulevard da Faculdade União das Américas (Uniamérica), das 8 às 17 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na aba da EGP, no site do TCE-PR, até segunda, 2 de outubro.

O curso é promovido pela EGP em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PR) e do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná (Fopeme). É direcionado aos servidores públicos municipais e estaduais que conduzem processos licitatórios de natureza presencial ou eletrônica, assim como leilões e registro de preços, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns. Entre os assuntos previstos na programação estão planejamento, publicidade, adjudicação, homologação, anulação e revogação de processos. E também aspectos da sessão pública de pregão, como processo de credenciamento, lances, julgamento das propostas, habilitação fiscal e trabalhista e, por fim, os recursos. O aluno matriculado que não comparecer ou não tiver 80% de presença ficará impedido de participar, durante os próximos seis meses, de futuros eventos promovido pelo TCE-PR. Além disso, os participantes que chegarem após 15 minutos do início do evento não terão suas vagas garantidas, pois elas serão liberadas a outros interessados.

Com Portal da Cidade