FOZ RECEBE AMANHÃ (24) ENCONTRO DE OPORTUNIDADES PARA COMPRADORES PÚBLICOS E FORNECEDORES

Nesta terça-feira (24), a partir das 18h30, no auditório do Sesc, será realizado o Encontro de Oportunidades para Compradores Públicos e Fornecedores, promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio), pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), Sebrae, FOPEME (Fórum Permanente das Microempresas e das Empresas de Pequenos Porte do Estado do Paraná), outras instituições e conta com a parceria da Itaipu Binacional, PTI, Acifi, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal, entre outros parceiros.

O evento é voltado aos empresários locais, MEIs, microempreendedores individuais, microempresa, empresa de pequeno porte, para fomentar o interesse na participação direta em licitações do Município, gerando mais desenvolvimento no poder de compra de Foz do Iguaçu.

O programa Compra Foz é uma ação de incentivo à economia regional com o objetivo de usar o poder de compra de instituições públicas e privadas como fator de desenvolvimento de território. Com este objetivo, o Comitê de Compras convida para evento que terá uma programação voltada para esclarecimentos, dúvidas e apresentação do potencial de compras de instituições como a UNILA, a Itaipu, a Prefeitura de Foz e 34º BIMec . Também será reservado um espaço para diálogo entre compradores e fornecedores após as apresentações.

Para a Diretora de Empreendedorismo do Município de Foz, Salete Horts, é de extrema importância a participação do empresariado para conscientização na participação das licitações do Município. “Importante o empresário saber que temos mais de 80 instituições que compram via licitação e esse volume é maior que R$1 bilhão de reais que circula no Município e desse valor muito acaba saindo de Foz porque nas licitações os empresários locais não participam e empresários de outros estados acabam vencendo as licitações. Precisamos, então, conscientizar esse segmento do poder de compra que essas instituições têm e o volume que circula de dinheiro. Há um mercado muito grande para os empresários de Foz, o campo de licitação é muito grande e quem participar poderá se desenvolver ainda mais”, destaca a Diretora.

Serviço

Encontro de Oportunidades para Compradores públicos e fornecedores

Terça-feira (24), às 18h30, no Sesc, Av. Tancredo Neves, 222, Vila A

Outras informações: Escritório de Compras – 3029-8899 e no Sebrae – 3521-5300.

Com PMFI