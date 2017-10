Foz recebe a 1ª edição do Congresso Médicos de Destaque

Durante os dias 20 e 21 de outubro, estudantes e profissionais de Medicina e de outras áreas da saúde de Foz do Iguaçu e região irão conhecer quais são “os caminhos do sucesso para uma carreira médica”, é o que conta o organizador do evento e sócio fundador da empresa Quality Health, Cleiton Mendes.

Ele explica que, o evento é direcionado para brasileiros que estudam Medicina no Paraguai e na Argentina, assim como para os estudantes de Medicina de Foz do Iguaçu e toda a região, pois “além do público-alvo que busca pelo REVALIDA, abrimos espaço para receber acadêmicos que estudam no Brasil e também para estudantes outros cursos ligados à área da saúde, uma vez que os temas abordados são interdisciplinares e contam como aprendizado para os acadêmicos de Enfermagem, Farmácia e cursos correlatos. Além dos profissionais já formados, como médicos, enfermeiros e todos que tenham interesse em buscar atualização técnica ou um novo olhar para a própria carreira”, complementa.

Profissionais renomados, local e nacionalmente, ministrarão palestras, cujos temas irão abordar assuntos diversos que vão desde os técnicos, como, por exemplo, a Governança Clínica, do Dr. Valter Teixeira, diretor-técnico do Hospital Ministro Costa Cavalcanti de Foz do Iguaçu, e a Síndrome Coronariana Aguda, pelo Dr. Alberto Acosta Hermida, da USP, até assuntos pessoais e de carreira, como a palestra do professor Fernando Kimura que é especialista em Marketing Digital pela ESPM e Neuromarketing pela Universidad de Buenos Aires. Disney Institute – Orlando – Florida – USA, e irá palestrar sobre Neuromarketing, ou o professor Marco Antônio Ott, Master Coach, Neuro Trainer e Hipnólogo, que irá abordar o tema: “Médicos e Médicas, vejo vocês no topo”.

Além dos temas de Gestão em Saúde, Organização Financeira para Médicos e Empreendedorismo, os participantes também poderão participar do Simpósio de Atualização Médica, no qual serão abordados temas relevantes de pesquisas com o Dr. Elton da Silva, Neurocirurgião, e Doutor em Ciências Médicas pela Unicamp, e ainda contarão com o curso de Parada Cardiorrespiratória com Dr. Carlos Eduardo Ficht de Oliveira, Cirurgião-Geral da UFPel.

Durante o evento também será realizado o “Papo de Médico”, no qual os participantes poderão “entrevistar” o Dr. Marcelo Toshiyuki Tanaka, graduado em Medicina pela UFPR. Especialista em Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia de mão. “Será um momento no qual eles poderão interagir e tirar dúvidas sobre os diversos temas da carreira médica, como: Residência, Especialidade ou o próprio mercado de trabalho”, enfatiza o organizador, Cleiton Mendes, que é Pós-Graduando em Neurologia Clínica e Intensiva pelo Albert Einstein e Mestre em Neurociências pela UFPA e irá ministrar a palestra: Neuroplasticidade, Memória e Aprendizagem.

Após o congresso aos participantes será oferecida uma grande festa de encerramento na Wood’s Bar.

Revalida

A empresa Quality Health Cursos Médicos atua em Foz do Iguaçu ministrando cursos para os brasileiros que cursam Medicina no Paraguai e que, depois de formados, têm interesse em validar o diploma para atuarem no Brasil. Para isso eles precisam fazer o REVALIDA, prova aplicada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

O curso preparatório da Quality Health para o REVALIDA tem duração de dez meses, mas os acadêmicos podem estender este período e iniciar o curso a partir do 4º ano da graduação.

De acordo com dados do MEC, ano passado 57% dos médicos foram reprovados na prova para o REVALIDA, segundo o sócio fundador da Quality Health “essa prova é essencial para manter um padrão de qualidade nos serviços que estes profissionais irão prestar aqui no Brasil”.

O exame foi criado em 2011 com o objetivo de unificar o processo de revalidação de acordo com as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina. Enquanto o médico não for aprovado e não obtiver a revalidação do diploma pelas instituições do ensino público ele fica impedido de atuar no país.

Só aqui ao lado, no Paraguai, mais de 10 mil brasileiros cursam medicina em uma das diversas faculdades que ofertam o curso em Ciudad Del Este e região. São pessoas vindas de toda a parte do Brasil, que chegam a pagar até 70% menos no valor da mensalidade em comparação com os valores cobrados pelas faculdades do Brasil, como o exemplo da Edinei xxx. Enfermeira formada, ela largou tudo em Brasília, onde morava, para seguir o sonho de formar-se em Medicina, “eu já tinha uma vida estabilizada, trabalhava em cargos de chefia com altos salários, mas não me sentia completa. Vi que precisava realizar este sonho para me sentir inteira e encarei o desafio. Aqui, para sobreviver, tive até que fazer faxina”, conta a acadêmica que está no quinto ano de Medicina e tem previsão de terminar o curso no final do ano que vem. E a história da Edinei inspirou até mesmo sua própria família: sua sobrinha largou a faculdade de Educação Física, na UFRJ, no Rio de Janeiro para cursar Medicina junto com a tia no Paraguai.

Serviço

I Congresso Médicos de Destaque

Local: Hotel Golden Park Internacional – Foz do Iguaçu – PR

Dias 20 e 21 de outubro de 2017

