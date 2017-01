TSE DEFINE DATAS EM QUE FOZ PODERÁ TER ELEIÇÃO PARA PREFEITO NESTE ANO

O TSE definiu as datas em que Foz do Iguaçu poderá ter eleição complementar para prefeito e isso seria em março, é o que informou erradamente a jornalista Monica Bergamo da Folha de São Paulo nesta sexta-feira, 06.

Segundo a publicação na Folha de SP, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), definiu que no mês de março serão feitas eleições suplementares para prefeito em mais de 200 municípios, sendo um deles Foz do Iguaçu.

O TSE determinou recentemente que quando um candidato com maior número de votos, em eleição majoritária, tem o registro cassado por irregularidades na campanha, novas eleições devem ser realizadas.

Antes as eleições de 2015, a previsão era a de que, inviabilizada a posse do vencedor, o segundo colocado assumisse o lugar.

A Prefeitura de Foz está sendo ocupada provisoriamente, pela Presidente da Câmara de Vereadores, Inês Eeizemann (PSD), eleita no dia 1º desse mês, em chapa única para o comando do Legislativo local.

Pré-Candidatos

Mesmo antes da decisão formal do TSE determinando novas eleições em Foz, já são 6 os pré-candidatos a prefeitura, sendo que deles, 2 já tinham sido candidatos na eleição do dia 2 de outubro, Chico Brasileiro (PSD), e Philipe Mansur (Rede), que ocuparam o 2º e o 3º lugar respectivamente.

Nilton Bobato (PCdoB), Ivone Barofaldi (PSDB), Gilmar Piolla (PV) e Nanci Rafagnin (PDT) completam a lista de pré-candidatos.

Instabilidade Política

Foz do Iguaçu, teve seu prefeito, eleito em 2012, Reni Pereira (PSB), preso pela Operação Pecúlio por acusações de fraudes no PAC e no SUS.

Nas eleições de 2 Outubro de 2016, nas eleições municipais, o mais votado para prefeito, disputando por força de uma decisão liminar conseguida na Justiça, foi Paulo MacDonald (PDT), que não cumpriu os requisitos da lei “Ficha Limpa”, porque havia sido condenado por improbidade administrativa, ficando inelegível até 2029.

Os votos obtidos por Mac Donald foram invalidados em todas a instâncias judiciais as quais ele recorreu e ele está impedido de participar da nova eleição para prefeito.

Não sendo suficiente, no mês de dezembro, 12 dos 15 vereadores foram presos, suspeitos de receberem mesalinhos.

Os vereadores Anice Gazzaoui – PTN, Darci “DRM” – PTN, Edílio Dall’Agnol, Luiz Queiroga – DEM e Rudinei de Moura – PEN, foram reeleitos em outubro, mas estão presos pela Operação Pecúlio e ainda não tomaram posse.

Beni Rodrigues – PSB, também reeleito vereador e preso pela Operação Pecúlio, mesmo já tendo uma condenação criminal antecedente a sua recente prisão na citada operação anticorrupção, foi solto e está exercendo livremente o novo mandato no Legislativo iguaçuense.

O IGUASSU esclarece:

Apesar de o TSE já ter definido que Foz do Iguaçu terá eleição complementar de escolha de nosso novo prefeito e de que o citado tribunal máximo da Justiça Eleitoral tenha também previsto que está eleição poderá, dentre outras datas, ocorrer em março próximo, é impossível que a eleição ocorra no citado mês (conforme aventado pela mídia local a partir de informação de Monica Bergamo na Folha de São Paulo na sexta-feira, dia 06), haja vista que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (que tem a prerrogativa de definir a data exata da eleição) não definiu ainda o dia e nem normatizou o respectivo pleito.

Soma-se a isso que citamos, que os partidos que irão apresentar candidatos a prefeito, terão que realizar convenções e organizar coligações e preparar toda a logística necessária para a disputa (material de campanha, contratação de pessoal, produção de programas de rádio e televisão, captação de recursos para financiamento de campanha e etc.), o que não é possível fazer no pouco tempo que resta até o próximo março.

Adiante vejam todos os períodos definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (Portaria TSE nº 1078, de 20 de outubro de 2016) para que os Tribunais Regionais Eleitorais realizem eleições complementares para prefeito em 2017:

– 15 de janeiro

– 5 de fevereiro

– 12 de março

– 2 de abril

– 7 de maio

– 4 de junho

– 2 de julho

– 6 de agosto

– 3 de setembro

– 1º de outubro

– 12 de novembro e 3 de dezembro.

Há de se considerar também que tramita no Supremo Tribunal Federal, ação que poderá (ou não) reconhecer e determinar a posse de Chico Brasileiro (PSD) como prefeito eleito de Foz do Iguaçu, o que, consequentemente, cancelaria as eleições complementares para prefeito da cidade, o que foi definido pelo TSE em dezembro de 2016.

Com Informações de Monica Bérgamo na Folha de SP