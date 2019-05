FOZ GANHA 12 NOVAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Ao todo, 52 profissionais como médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem entram para reforçar a rede de atenção básica

Até sexta-feira, 11 médicos, 13 enfermeiros e 28 auxiliares de enfermagem serão integrados à rede do programa Saúde da Família, da Atenção Básica em Foz do Iguaçu. Os profissionais serão divididos entre 9 unidades, e vão compor novas equipes ou integrar grupos incompletos da estratégia da saúde da família. Outros quatro médicos credenciados vão ser remanejados dentro da rede.

Os profissionais convocados participaram durante dois dias de atividades para apresentação dos princípios do SUS e conhecimento dos fluxos da secretaria Municipal de Saúde. “Esse primeiro contato é fundamental para que os profissionais possam conhecer e se ambientar na cidade. Muitos deles já possuem conhecimento sobre o SUS, mas é sempre válido reafirmar esse compromisso”, disse o secretário de saúde, Nilton Bobato.

A integração dos profissionais vai permitir que novas equipes de saúde da família sejam formadas nas unidades do Sol de Maio (1), Lagoa Dourada (1), Três Lagoas (1), Porto Belo (1), Vila C Velha (1), Vila C Nova (2), Jardim São Paulo II (2), Padre Monti (1) e São Roque (2).

Para as unidades do Morumbi II, Curitibano, Maracanã e Profilurb II, médicos credenciados já na rede serão remanejados. Outra novidade é que em duas unidades (Sol de Maio e Lagoa Dourada) o funcionamento será estendido no período da tarde. A unidade do São Roque, abre no próximo dia 15 de junho com duas equipes completas.

A chegada dos concursados dará maior fluxo a atendimentos em algumas regiões, como nas unidades do Lagoa Dourada e Três Lagoas, que aguardavam a vinda de profissionais para a formação completa das equipes. Bairros populosos como Vila C Nova e Jardim São Paulo II terão duas equipes completas cada, totalizando três equipes por unidade.

“Com a chegada de médicos, enfermeiros e auxiliares, as equipes ganham corpo e com isso a população poderá contar com maior cuidado e atenção. Hoje contamos com 31 equipes e agora, com a adesão desse novo grupo, fechamos em 42 equipes”, disse a diretora da Atenção Básica, Adriana Izuka. Um novo chamamento do concurso para os demais aprovados acontece dia 6 de junho.

