FOZ É O DESTINO IDEAL PARA VIAGEM NO FIM DO ANO, DIZ PESQUISA

O site quantocustaviajar.com realizou uma estimativa, a pedido da Revista Exame, e concluiu: além de belas paisagens naturais, a Terra das Cataratas apresenta um dos melhores custos-benefícios para quem deseja viajar nesse fim de ano.

Segundo a publicação na Exame, o site sugeriu 10 destinos para viajar gastando pouco e Foz do Iguaçu se destacou como uma das primeiras colocadas. A pesquisa considerou os valores do dia 25 de dezembro a 01 de janeiro.

O levantamento mostra o preço médio diário de hospedagem para duas pessoas, em hotel três estrelas com boas avaliações, o custo médio com alimentação em restaurantes, entrada dos passeios e valor gasto em transporte.

Somando todos os gastos, o site apurou que o valor médio das passagens para a data é de R$ 991. Preço médio de hotel para duas pessoas é R$ 145 e o gasto médio com alimentação, transporte e atrações turísticas ficou R$ 76 por pessoa.

Réveillon em Foz do Iguaçu

