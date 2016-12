FOZ DO IGUAÇU TERÁ UMA DAS MAIORES PRAIAS TERMAIS DO

Que tal abrir a varanda do seu apartamento de férias, olhar a praia lá fora, depois dar um mergulho em águas termais e, então, sair e tomar sol na areia, desfrutando dos serviços típicos de um resort? Agora imagine fazer tudo isso a cerca de 800 quilômetros do mar. Pois é isso o que promete um novo empreendimento em Foz do Iguaçu.

A Rede Mabu Hotéis & Resorts, com estabelecimentos hoteleiros de alto padrão em Curitiba e Foz do Iguaçu, está construindo, na terra das cataratas, o My Mabu, com apartamentos de férias e o Blue Park, um parque aquático com uma das maiores praias termais do mundo, que vão se juntar ao já existente Mabu Thermas Grand Resort para formar um grande complexo de lazer.

O resort já conta com uma praia termal de 4.200 m2. Mas o Blue Park, parque aquático cuja construção ficará pronta em 2017, terá uma nova praia, também com águas naturalmente aquecidas, com mais de 11 mil m2, o que a coloca como uma das três maiores estruturas desse tipo, ao lado de outras duas na China e no Brasil.

“A nova praia terá águas que saem do solo a 36ºC, muito agradáveis para nadar, bem como ondas artificiais de até 1,20 m. Já a areia e o paisagismo dão um ar litorâneo. Além disso, haverá tendas cobertas, serviços de praia e bares para atender os visitantes”, diz o diretor de marketing da rede, Douglas Meneses.

Em 2019, o My Mabu será inaugurado e terá 420 apartamentos de férias com serviços de hotelaria. É a possibilidade de aproveitar um lugar de lazer “litorâneo” – sem abrir mão da proximidade das cataratas-, pois a construção fica em frente ao Blue Park e à nova praia termal.

O My Mabu é o primeiro projeto de propriedade fracionada da Rede Mabu Hotéis & Resorts, no qual as frações do apartamento são adquiridas por diferentes pessoas. Além disso, seus proprietários ainda terão acesso à estrutura e aos serviços do Blue Park e do Mabu Thermas Grand Resort.