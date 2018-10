FOZ DO IGUAÇU TERÁ DOIS LOCAIS DE VOTAÇÃO PARA ELEITORES EM TRÂNSITO

Municipío é a segunda cidade do Paraná com mais pedidos de voto em trânsito do Estado

Os turistas que estiverem fora de seu domicílio eleitoral e fizeram o cadastro para realizar o voto em trânsito, terão dois locais para exercer a cidadania em Foz do Iguaçu.

Neste domingo, 07 de outubro, das 8h às 17h, estes eleitores poderão votar no Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu ou no Colégio Estadual Bartolomeu Mitre, no centro da cidade.

Foz do Iguaçu é a segunda cidade do Paraná com mais pedidos de voto em trânsito, com mais de mil eleitores. Os eleitores com o título do Paraná, poderão votar para todos os cargos. Já os de fora do estado, apenas para presidente da República. Os cargos em disputa são: Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador, Senador (dois) e Presidente.

O voto em trânsito pode ocorrer no primeiro, no segundo ou nos dois turnos, nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, como é o caso da cidade da fronteira.

(Com ClickFoz)