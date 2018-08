FOZ DO IGUAÇU TEM ROTEIRO DE AVENTURA

Visitar as cataratas é passeio imperdível; parque com aves e um vale com dinossauros também são atrações

A Região Sul do País sempre reserva bons passeios quando o assunto é viagem em família. Há opções variadas e, entre elas, uma das sete maravilhas da natureza, as cataratas em Foz do Iguaçu, que contam com 275 quedas d’água. A cidade, situada no estado do Paraná, ainda oferece outras atrações, como o Parque das Aves, o Macuco Safári e o Vale dos Dinossauros, por exemplo.

Todos os anos, cerca de 1,7 milhão de pessoas vão buscar nas Cataratas do Iguaçu, que fica no Parque Nacional do Iguaçu, a recordação mais incrível do que é considerado patrimônio natural da humanidade. O curioso é que apenas 20% delas ficam no lado brasileiro, os outros 80% estão no lado argentino, no Parque Nacional Iguazú (também aberto à visitação). Os dois são unidos pelo Rio Iguaçu.

Geralmente, a visita ao parque faz parte do pacote de viagem a Foz. Vá com uma roupa confortável e, se possível, leve peças extras, especialmente se a intenção é aproveitar passeios próximos à água

Macuco Safári

Durante a aventura, os visitantes percorrem, de carro, a trilha pela mata até chegar a um barco que leva para bem perto das quedas (foto abaixo). É um passeio emocionante. Não é difícil imaginar como fica o estado da roupa e a dica é tirar até mesmo óculos para não serem levados pela água que vem de cima.

Também é possível fazer passeio de helicóptero (que sobrevoa o local por dez minutos), e andar pelas Trilhas do Poço Reto e Bananeiras, além de rafting, arvorismo e até rapel.

Se, por outro lado, a ideia seja apenas admirar as quedas d’água, o parque oferece infraestrutura com banheiros e lanchonetes. Mas, mesmo assim, não deixe de levar capa de chuva para conhecer o famoso ponto turístico da passarela. É um banho, literalmente, de beleza. É praticamente impossível, por exemplo, não dar de cara com vários arco-íris formados perto das quedas. Outra dica é armazenar muito bem fechados possíveis lanchinhos ou salgadinhos em bolsas. Os quatis “domesticados” são espertos e, num lance rápido, entram dentro delas para afanar os quitutes.

O parque, criado em 1939, abriga o maior remanescente de Floresta Atlântica da Região Sul do Brasil. Dezenas de espécies de borboletas e pássaros enfeitam o cenário.

Também é possível comprar passaporte – o das Três Maravilhas – que inclui três atrativos de Foz do Iguaçu por único preço. Fazem parte do pacote entradas para as Cataratas do Iguaçu, visita Panorâmica em Itaipu e entrada no Marco das Três Fronteiras.

Quem comprar, entra de graça no Ecomuseu de Itaipu e ganha desconto nos estacionamentos, restaurantes, serviços de fotografias e lojas de suvenires.

Parque das Aves

O parque foi criado em 1994 com a proposta de oferecer condições de preservação ambiental e reprodução

de animais. Instalado numa área de 17 hectares de mata nativa, tem viveiros de aves tropicais raras e coloridas, como periquitos, araras, flamingos e tucanos. Conta ainda com borboletário, viveiro de beija-flores e o setor de répteis, com cobras e jacarés. Atualmente, o parque tem aproximadamente 1,1 mil aves de 140 espécies. As aves brasileiras predominam, porém, espécies da África, Ásia e Austrália também estão representadas.

Itaipu Binacional

A Usina Hidrelétrica de Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. No local, são oferecidas atrações turísticas, recebendo visitantes do mundo inteiro.

O empreendimento é binacional e foi desenvolvido por Brasil e Paraguai, com o objetivo de aproveitar o potencial hidráulico das águas do Rio Paraná. Há uma visita panorâmica muito bacana, que dá uma

visão geral de todos os principais pontos da usina e do reservatório que abastece Itaipu. Tem mirantes, além da gigantesca barragem de aproximadamente 8 km de extensão e 196 metros de altura. Além disso, há o reservatório de 1.350 km². Este passeio é feito em um ônibus de dois andares, acompanhado de guias turísticos.

Outros Passeios

Criado em 2014, em Foz do Iguaçu, o Vale dos Dinossauros reproduz o mundo de milhões de anos atrás, quando aqui viviam espécies gigantescas, que até hoje fascinam cientistas e leigos. Ele faz parte do Iguaçu Park Show, onde também funciona o Museu de Cera Dreamland. Entre as 20 espécies que “vivem” no Vale dos Dinossauros, está o Tiranossauro Rex, com altura de um prédio de quatro andares e 23 metros de comprimento, da boca à cauda. O T. Rex, como é mais conhecido, viveu há mais de 65 milhões de anos.

Todos os animais do Vale dos Dinossauros produzem sons e têm movimentos robóticos – eles movimentam a cauda e os braços, abrem a boca e mexem os olhos. Há quem se assuste e quem demore a acreditar que um dia esses animais dominaram a Terra. Mas todos ficam fascinados, principalmente as crianças. Máquinas fotográficas e celulares registram tudo.

No meio da vegetação há não apenas dinossauros adultos, mas também filhotes e até alguns ainda dentro de ovos (os dinossauros botavam ovos). É uma surpresa a cada volta da trilha que percorre todo o espaço.

O Museu de Cera Dreamland conta com dezenas de personalidades em tamanho real, em cenários diferentes. Para as crianças, há o cenário “kids”, onde estão Bob Esponja, Chapolin e Homer Simpson, entre outros personagens. O público pode curtir ídolos da música como Michael Jackson, Madonna, Frank Sinatra, Beyoncé, Justin Bieber e Elvis Presley; astros de Hollywood, desde John Wayne e Marilyn Monroe até Tom Cruise, passando por Arnold Schwarzenegger, entre outros.

(Com Correio do Estado)