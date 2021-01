Foz do Iguaçu: SOLDADO FRUET PEDE PROVIDÊNCIAS DO PREFEITO PARA VIABILIZAR RESTAURANTE POPULAR

Edital da secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento para seleção de projetos técnicos para implantação e modernização de restaurantes populares em municípios será publicado neste mês.

O deputado estadual Soldado Fruet (PROS) protocolou na última segunda-feira (04) um ofício solicitando que o prefeito reeleito de Foz do Iguaçu, Francisco “Chico” Brasileiro, formalize à secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) o interesse no convênio para garantir a implantação do restaurante popular na cidade.

O parlamentar esteve com o secretário de Agricultura e do Abastecimento do Estado, Norberto Anacleto Ortigara, que informou que, em janeiro de 2021, a SEAB abrirá o edital para seleção de projetos técnicos para implantação e modernização de restaurantes populares em municípios com, no mínimo, 80 mil habitantes. Foz do Iguaçu atende o pré-requisito, já que sua população é superior a 258 mil moradores.

“Em dezembro de 2020, visitei o secretário Ortigara e reivindiquei a liberação de recursos do Governo do Estado para a obra. Ele sinalizou favoravelmente, mas explicou que o pedido oficial deve partir do chefe do Executivo, pois existem obrigações por parte da Prefeitura, que são mínimas frente aos benefícios do projeto”, explicou o parlamentar iguaçuense.

“Temos um exemplo vizinho, em Cascavel, cujo restaurante popular atende milhares de pessoas todos os anos e ainda colabora com diversas instituições e entidades assistenciais”, apontou o Soldado Fruet.

Fruet esteve conferindo as instalações do restaurante popular e lá fez refeição, constatando a boa qualidade do que é servido e o atendimento nesse tipo de serviço ao cidadão.

O deputado já almoçou em um desses restaurantes, onde a refeição completa, com direito a suco e sobremesa, custa apenas R$ 3. Segundo ele, “a população iguaçuense também aguarda pela implantação deste modelo de refeições nutritivas e acessíveis”. Explica Fruet.



“Basta a prefeitura querer esse restaurante que o Estado consegue viabilizar recursos para a construção”, destacou o Soldado Fruet. Por este motivo, ele pediu ao prefeito que encaminhe ainda neste mês à SEAB um ofício para garantir o convênio para implantação do restaurante popular ainda em 2021.

(Da Redação do O IGUASSU com Assessoria )