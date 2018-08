FOZ DO IGUAÇU SERÁ VITRINE MUNDIAL DO TURISMO TERMAL, DE SAÚDE E BEM-ESTAR

Realização da Termatalia, maior feira do setor, entre os dias 12 e 15 de setembro, vai reunir atrativos, produtos e serviços, alem de agências de viagens, operadoras de turismo, imprensa e especialistas de 25 países

O turismo termal, de saúde e bem-estar estará em evidência mundial em Foz do Iguaçu. A cidade será a sede do maior evento do segmento, a Termatalia, entre os dias 12 e 15 de setembro, no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention.

A feira terá como slogan “A energia das águas”, em referência às águas mineromedicinais do Aquífero Guarani, e reunirá atrativos termais e de wellness spa, agências de viagens, operadores de turismo, jornalistas e especialistas de 25 países. Cerca de 80% dos estandes já foram comercializados para o evento.

É a primeira vez que a feira acontece em um país de língua portuguesa. Captado pela Gestão Integrada do Turismo, a Termatalia conta com apoio da Itaipu Binacional, Prefeitura Municipal, Fundo Iguaçu, Visit Iguassu, Governo do Estado do Paraná e Embratur, além de entidades públicas e privadas ligadas ao turismo.

“Ter sido escolhida como sede do evento, vai permitir a Foz do Iguaçu se posicionar internacionalmente como destino termal e de saúde. A feira vai conectar a América do Sul, Europa e Ásia, gerando oportunidades de negócio, com a abertura de novos canais de comercialização e transferência de conhecimento, além de fomentar o intercâmbio de experiências”, explica o diretor da Fundação Feiras e Exposições de Ourense, a Expourense, Alejandro Rubín.

Tendência

Dados da Organização Mundial do Turismo apontam que o turismo termal deve crescer 9% nos próximos cinco anos, o dobro do esperado para o turismo convencional. Hoje 6,5% do total de viagens de turismo são escolhidas com base no turismo de saúde e bem-estar, apontam estudos divulgados pela organização da Termatalia.

“A Organização Mundial de Turismo (OMT) e o Fórum Econômico Mundial indicam que o turismo de natureza e o turismo de saúde serão a tendência de viagens nos próximos 10 anos. Estamos conectados com esse movimento”, destaca o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Novos investimentos

A realização da Termatalia vai se tornar um marco no desenvolvimento do turismo de Foz, avalia o presidente do Fundo Iguaçu, Carlos Silva. Na opinião dele, o evento já despertou o interesse de empresários com investimentos em hotéis e parques aquáticos. Um exemplo é o Blue Park, que terá a primeira fase inaugurada em dezembro deste ano. Entre as principais atrações do parque aquático está uma praia termal, com ondas, é um novo hotel com 420 apartamentos.

“Queremos que o cliente venha para cá e tenha contemplação, hotelaria inigualável, gastronomia, compras, e também as águas termais, transformando a nossa região em um destino termal”, avalia.

Oportunidade de negócio

O delegado comercial do evento em Foz do Iguaçu, Paulo Angeli, adianta que serão cerca de 200 estandes com empresas de todo o mundo, expondo durante a feira. “É um evento muito técnico e ao mesmo tempo comercial. A cidade tem um momento ímpar de aprender a lidar com termalismo. Temos água termal e nossa cidade pode aproveitar muito esses conhecedores que estão vindos para cá. Cerca de 80% dos estandes já estão negociados”, explica.

Eventos paralelos

Além da feira, Foz do Iguaçu sediará a Jornada de Hidrologia Médica, que terá parceria com o curso de medicina da Unila, o Fórum Água e Termalismo, em parceria com a Universidade de Vigo; o Concurso Mundial de Águas Minerais; e o Capítulo Extraordinário da milenar Ordem do Caminho de Santiago, com a investidura de cavaleiros e damas (defensores do Caminho e protetores dos peregrinos).

(Com PMFI)