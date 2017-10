Foz do Iguaçu será a sede do 1° Festival da Lua. O evento será lançado nesta quarta, 04, a partir das 19h, no Belmond Hotel das Cataratas. A realização do festival visa celebrar o tradicional feriado chinês e potencializar a cultura chinesa como produto turístico do Destino Iguaçu.

A iniciativa conta com o apoio do Instituto Confúcio – organização educacional pública sem fins lucrativos vinculada ao Ministério da Educação da República Popular da China, Consulado Geral da República Popular da China em São Paulo, Centro Cultural da Ásia em São Paulo (representação em Foz do Iguaçu), Instituto Polo Iguassu, a Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos e o Belmond Hotel das Cataratas.

O Festival da Lua é considerado um importante feriado chinês, atrás apenas do Festival da Primavera, o Ano Novo Lunar chinês. O governo chinês listou o patrimônio cultural intangível do festival em 2006. E a data tornou-se feriado em 2008.

“Oferecer aos habitantes e turistas chineses (e não chineses) do Destino Iguaçu uma opção para conhecerem a diversidade da cultura chinesa, será certamente o diferencial deste Festival”, ressalta a diretora-executiva do Polo Iguassu, Fernanda Fedrigo.