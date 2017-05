FOZ DO IGUAÇU SEDIA TORNEIO CAIXA FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ

Foz do Iguaçu sediou neste sábado, 13, no Ginásio Municipal Costa Cavalcanti, uma das mais importantes etapas do torneio Caixa Federação de Atletismo do Paraná (FAP). Dos treze atletas do município, a seletiva classificou dois iguacuenses para o Troféu Brasil, maior campeonato do Brasil na modalidade lançamento de martelo: Ralisson Thomas Marques Guerra, atual recordista paranaense e 4° melhor do Brasil na categoria, e Jair Pacentchuk Junior. Os dois seguem em junho para Bragança Paulista, onde ocorrerá o Troféu Brasil.

A etapa realizada pela FAP teve a parceria da Itaipu Binacional, Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e vários colaboradores, teve a participação de vinte atletas que representaram os municípios de Foz do Iguaçu, Cascavel e Medianeira. Foram realizadas competições envolvendo quatro modalidades: salto em distância, salto triplo, arremesso de peso e lançamento de martelo. As corridas foram realizadas na seletiva promovida em Maringá.

O torneio das modalidades aconteceria em Maringá, mas houve cancelamento e Foz do Iguaçu se mobilizou para trazer, mesmo dentro de um prazo apertado, as competições para a cidade. O coordenador do Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu, Sérgio Muniz dos Santos, explicou que Foz do Iguaçu por meio dos esforços conjuntos da Secretaria Municipal de Esportes, Itaipu e do Instituto, foram fundamentais para garantir a realização do torneio na cidade. “Houve um grande empenho do município via Secretaria Municipal de Esportes, Itaipu e demais parceiros para garantir a realização do torneio, que estava programado para Maringá, mas havia sido cancelado”, enfatizou.

