FOZ DO IGUAÇU RECEBEU SEMINÁRIO SOBRE A SAÚDE DO HOMEM

O Seminário Saúde do Homem, Paternidade e Cuidado com Foco no Pré-natal do Parceiro foi realizado pelo Grupo de Trabalho Itapu-Saúde e seus parceiros. O evento aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto, durantes os dois dias foram realizadas oficinas para discutir a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem com o objetivo de desenvolver estratégias para envolver o parceiro no planejamento reprodutivo do casal.

A secretária municipal de Saúde Inês Weizemann participou da abertura do evento e falou sobre os incentivos do município ao atendimento as gestantes. “Esse Seminário é muito importante para nossa cidade e aconteceu em um momento muito propício em que a discussão sobre as políticas do parto humanizado tem sido discutidas pela Secretaria e no Agosto Azul, em que a saúde do homem tem sido o foco nas Unidade Básicas de Saúde da nossa cidade”, comentou a secretária.

Participaram do evento autoridades ligadas a saúde do Paraguai, Argentina e Brasil. Foram distribuídos para os participantes do evento exemplares do Guia Pré-natal do Parceiro para Profissionais da Saúde elaborado pelo Ministério da Saúde do Brasil.

Com PMFI