FOZ DO IGUAÇU RECEBERÁ BANCA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE ARTISTAS

Foz do Iguaçu receberá pela primeira vez a banca examinadora do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão no Estado do Paraná – Sated/PR, responsável por avaliar e conceder os registros profissionais dos artistas no estado. O exame será realizado no mês de outubro e é direcionado para atrizes e atores, bailarinos (as) e dançarinos (as). As inscrições para participar da banca estão abertas e seguem até o dia 20 de agosto.

Logo que assumiu a gestão, o Diretor Presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, procurou o sindicato com vistas a levar as demandas dos artistas na cidade, dentre elas, o acesso ao registro profissional. A iniciativa integra as políticas de valorização e reconhecimento da arte local e almejam potencializar a geração de emprego e renda e aquecer a economia da cultura no município.

“Ao trazermos a banca para Foz do Iguaçu, facilitamos e criamos condições para que os artistas possam obter o registro profissional. A capacitação é muito importante, pois credencia os profissionais a participar de projetos municipais, estaduais e nacionais, efetuar contratações com Poder Público e também para atuação no mercado, que exige o registro”, justificou Juca.

“A proposta feita pela Fundação Cultural facilita o registro dos artistas amadores e o Sated procura atuar no Paraná inteiro, esse processo fortifica o sindicato dos artistas e o desenvolvimento da cultura, se tornando uma parceria muito importante”, explica a Presidente do Sated, Eliane Berger.

A profissionalização dos artistas atende a Lei 6.533 de 1978 cuja regulamentação estabelece que somente profissionais com este registro possam ser contratados para trabalhar em TV, cinema, teatro ou publicidade. Facilitar o acesso e fomentar a profissionalização contribui para o processo de desenvolvimento da cultura no município, que está passando por uma importante fase de organização nessa área. “Essa ação está inserida no projeto de fortalecimento dos artistas locais e objetiva também potencializar as manifestações culturais na cidade”, explicou Juca.

Etapas

A normativa que para inscrição e os critérios para que os artistas possam participar do processo de avaliação estão no site www.satedpr.org.br . São três etapas: pré-inscrição, inscrição e prova prática. As duas primeiras são classificatórias e antecedem a prova prática que acontecerá em Foz, no mês de outubro. Os locais para realização da avaliação devem ser definidos em breve.

A pré-inscrição do exame de capacitação profissional está aberta entre 04 e 20 de agosto. Os interessados devem encaminhar a documentação exigida para o email informado na normativa. As exigências variam conforme a modalidade. Dentre os critérios para ator e atriz, por exemplo, a normativa requer a apresentação de certificado de conclusão de Ensino Médio ou Superior, portabilidade de registro profissional provisório, comprovação de residência no estado do Paraná, no mínimo por seis meses, e comprovação de experiência em espetáculos.

Os aprovados neste primeiro processo, deverão se inscrever entre os dias 01 a 15 de setembro e efetuar o pagamento da inscrição, se tornando aptos para a realização da prova prática. A Banca examinadora das modalidades será constituída por três profissionais de notória competência na área que aplicará testes de aptidão conforme as modalidades ofertadas.

Com PMFI