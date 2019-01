FOZ DO IGUAÇU RECEBE PRÊMIO EXCELÊNCIAS TURÍSTICAS EM MADRI, NA ESPANHA

O prêmio é um reconhecimento pelas ações realizadas para fomentar o desenvolvimento do turismo

A última quarta-feira, 23 de janeiro, foi um dia de reconhecimento para Foz do Iguaçu na Fitur de Madri, na Espanha, uma das maiores feiras de turismo do mundo. Representando a cidade, o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, recebeu o Prêmio Excelências Turísticas 2018 pelas ações realizadas pela cidade para fomentar o desenvolvimento do turismo.

Os prêmios são organizados pelo Grupo Excelências, que envolve empresas de comunicação, com publicações sobre gastronomia e viagens, operadoras de turismo e empresa de fretamento aéreo, a Plus Ultra Linhas Aéreas, e foram criados em 2005 para incentivar a excelência dos serviços turísticos nos países da Espanha, América e Caribe.

Desde então, o prêmio se transformou numa referência aos profissionais do setor, engajados no desenvolvimento do turismo com qualidade. Piolla recebeu a premiação das mãos do presidente e fundador do grupo, José Carlos de Santiago.

Dentre os premiados brasileiros nesta edição, está também a secretaria de Turismo do Ceará, que vem se destacando pra formação de hub aéreo internacional no Nordeste, com conexões importantes para Estados Unidos e países europeus. O secretário estadual Arialdo Pinho recebeu a premiação.

Real Madri

Dentre as instituições premiadas figura também o Real Madrid. O clube madrilenho foi reconhecido pelo seu trabalho socioeducativo em países da América Latina e Caribe. A Fundação Real Madri atende 23 mil crianças em 164 escolas sócio desportivas na região.

Mais reconhecimento

Na rede social, Piolla relata que Foz do Iguaçu também recebeu outros reconhecimentos durante o primeiro dia da Fitur de Madri.

“Pela manhã, também recebemos o reconhecimento pela organização do Capítulo Extraordinário da Ordem do Caminho de Santiago, evento que ocorreu simultaneamente à organização da Termatalia – Feira Mundial de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, em nossa cidade. E participamos, ainda, da apresentação de um dos maiores eventos gastronômicos da Península Ibérica, o Xantar 2019, que acontece mês que vem na Galícia, tendo Foz do Iguaçu como destino convidado. E lá estará o nosso chef Vanderlei Silva, o Baiano, mostrando a gastronomia dos restaurantes Porto Canoas e Cabeza de Vaca”, informa.

(Com Portal da Cidade)