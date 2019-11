FOZ DO IGUAÇU RECEBE O MAIOR EVENTO CIENTÍFICO DE ENFERMAGEM DA AMÉRICA LATINA

São esperadas cerca de 6 mil pessoas no evento, que segue até quinta-feira (14)

Foz do Iguaçu está sediando o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), o maior evento científico de enfermagem da América Latina. A abertura, realizada na noite de segunda-feira (11) no Hotel Rafain Palace, contou com as presenças do prefeito Chico Brasileiro, do vice-prefeito e secretário de saúde, Nilton Bobato e demais autoridades.

“É uma honra para Foz do Iguaçu receber este grandioso evento e que coloca a nossa cidade mais uma vez, como sede de grandes eventos do Brasil e de toda a América Latina. A escolha de Foz como cidade sede do congresso é resultado de um trabalho conjunto com o trade turístico, iniciado em 2018, quando fomos até Campinas defender a nossa cidade como sede do evento em 2019”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

São esperadas cerca de 6 mil pessoas no evento, que segue até quinta-feira (14). No congresso serão apresentadas palestras, mesas-redondas, minicursos e milhares de trabalhos científicos. Ainda dentro do CBCENF, acontece o Encontro de Enfermagem dos Países do Mercosul, Encontro Latino-Americano de Saúde Mental, Encontro Internacional de Enfermagem Militar e o painel “Nursing Now: Compromisso do Sistema Cofen/Conselhos Regionais com a Enfermagem Brasileira”.

O presidente do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Manoel Neri, destacou o apoio da Prefeitura na realização do evento: “Foz do Iguaçu, foi a cidade em que nós encontramos a maior parceria do poder público para a organização do congresso. Tivemos diversas reuniões com a secretaria de saúde, instituições de ensino, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Forças Armadas e todos estão participando ativamente do congresso. Estamos muito felizes pela recepção e o tratamento recebido”, disse.

Termo de cooperação técnica

Durante o evento, a Secretaria Municipal de Saúde e o Coren/PR firmaram um termo de cooperação técnica. O documento estabelece a cooperação entre as instituições, proporcionando o protagonismo dos profissionais de enfermagem, através da adesão aos “Protocolos de Enfermagem”, que servirão de referência para o atendimento de enfermagem, respeitando a competência técnica dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e garantindo a segurança e a qualidade da assistência de enfermagem aos usuários.

“Esta cooperação técnica soma-se as demais ações que estamos realizando para melhorar os atendimentos de saúde na cidade. A implantação dos protocolos de enfermagens otimiza os trabalhos dos profissionais e impacta diretamente nos atendimentos aos munícipes”, comentou o vice-prefeito e secretário de saúde, Nilton Bobato.

COFEN

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os seus respectivos Conselhos Regionais (CORENs) foram criados em 12 de julho de 1973, por meio da Lei 5.905. Juntos, formam o Sistema COFEN/Conselhos Regionais.

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, o COFEN é responsável por normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados e pelo cumprimento da Lei do Exercício Profissional da Enfermagem.

Também participaram do evento, os vereadores (as) Nanci Rafain – representando o poder legislativo municipal – Anice Gazzaoui, Inês Weizmann, Elizeu Liberato; Diretora de Atenção Básica, Adriana Izuka; presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN/PR), Simone Aparecida Peruzzo além de outras autoridades de todos os Estados brasileiros.

(Com Portal da Cidade)