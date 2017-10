FOZ DO IGUAÇU RECEBE EVENTO GASTRONÔMICO EM DEZEMBRO

A feira gastronômica Gastronomix será realizada pela primeira vez em Foz do Iguaçu, nos dias 02 e 03 de dezembro, no campus do Instituto Federal do Paraná de Foz (IFPR). O objetivo do evento é trazer a alta gastronomia a preço acessível. A renda arrecadada na bilheteria da feira será destinada a instituições de caridade de Foz e Ciudad Del Este (Py).

O evento é promovido pela Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu, Iguassu Convention & Visitors Bureau, Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos e Cielo.

O assessor da diretoria geral brasileira da Itaipu Binacional, Alexandre Teixeira, explica que a feira já é um sucesso, pois foi realizada em vários locais do país. “É a primeira vez em Foz do Iguaçu e temos o objetivo de incorporar no calendário de eventos oficial do município. A iniciativa contribui com o objetivo de mudar a cena gastronômica do município, que tem um potencial grande a ser explorado”, adianta Teixeira.

Segundo o presidente do Fundo Iguaçu, Carlos Silva, serão convidados chefes de cozinha de todo o Brasil, Paraguai e Argentina. “Nós estamos trabalhando na programação e na ambientação do local, em breve teremos os números de chefes que estarão trazendo as opções de cada local do país e exterior, será uma oportunidade imperdível para os moradores e turistas apreciarem uma boa gastronomia”, frisa Carlos Silva.

O presidente do Fundo ainda destaca que a gastronomia é atualmente um produto que ajuda a atrair o público, não só a comunidade, mas também como mais turistas. “O Fundo apoia esses eventos para fortalecer esse produto tão importante junto à hotelaria”, conclui.

O local escolhido pela comissão técnica da Gastronomix é amplo e permite a montagem de uma estrutura cômoda para os clientes, garantindo bom espaço para a circulação dos visitantes. Os organizadores anunciarão nos próximos dias nomes da culinária nacional que estarão presentes na feira e as demais atrações para o público.

Gastronomix

O Gastronomix é uma feira cultural com vasta programação musical, arte e gastronomia. Foi o primeiro evento de gastronomia ao ar livre do país. A primeira edição ocorreu em 2009 no Festival de Curitiba.

A partir deste ano, a edição do festival passou a ser itinerante. Florianópolis, Porto Alegre e Foz do Iguaçu são algumas das cidades escolhidas para sediar o Gastronomix.