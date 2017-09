FOZ DO IGUAÇU RECEBE ETAPA DE CICLOTURISMO NO DIA 08 DE OUTUBRO

As Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas da Natureza, serão o principal cenário da 11ª etapa do 5° Circuito Regional de Cicloturismo da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago da Itaipu. O evento será realizado no dia 08 de outubro. As inscrições estão abertas no site da Adetur Cataratas e Caminhos até o dia 06. Os interessados em participar do passeio também podem se inscrever no dia da etapa.

O circuito contará com dois trajetos, sendo o maior de 45quilômetros e o menor de 32 quilômetros. Ambos serão percorridos em estradas de chão e asfalto. O grau de dificuldade varia de leve à moderado com pontos de hidratação.

A largada ocorrerá no Centro de Convenções, próximo a Avenida das Cataratas, a partir das 7h30. Duas horas antes os participantes devem começar a chegar ao local para confirmar a inscrição e tomar café da manhã. Às 11h está programado o sorteio de três bicicletas Aro 29 e brindes, e almoço.

A etapa de cicloturismo em Foz do Iguaçu é uma promoção e realização da Agência de Desenvolvimento da Região Turística Cataratas e Caminhos (Adetur), com o apoio do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos e a Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu. Também apoiam a iniciativa a Itaipu Binacional, Cataratas S.A e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Segundo Luciano Castilha, presidente da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu, espera-se um bom número de inscritos para a etapa de Foz. “A expectativa é atingir a 1.000 inscritos. Contamos com apoio dos grupos de pedal da cidade, que estão ajudando na divulgação e também na organização do evento”.

Mais informações: Luciano Castilha (99976-0058)

PROGRAMAÇÃO:

05:30 horas – Confirmação de inscrições e café da manhã

(Obrigatório a apresentação de documento com foto para confirmação da inscrição realizada via boleto bancário)

07:15 horas – Concentração

07:30 horas – Saída

11:00 horas – Almoço e sorteio de 3 bikes Aro 29 e brindes

Com PMFI