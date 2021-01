Foz do Iguaçu: PROJETOS SOCIAIS E DE SEGURANÇA SÃO APRESENTADOS PARA SILVA E LUNA NA ITAIPU

Levantamento em instituições sociais que recebem recursos da Itaipu verificará a possibilidade de aumentarem os atendimentos a dependentes químicos.

O deputado Soldado Fruet (PROS) se reuniu nesta terça-feira (19) com o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, general Joaquim Silva e Luna, e apresentou vários projetos sociais e na área de segurança pública para Foz do Iguaçu e região. Luna demonstrou interesse em apoiar a proposta de implantação do primeiro restaurante popular de Foz do Iguaçu.

O deputado Soldado Fruet foi recebido nesta terça-feira (19) pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Gal. Silva e Luna



Após a reunião, o parlamentar iguaçuense disse: “Ele (Gal. Silva e Luna) gostou muito da ideia, se comprometeu a reiterar o pedido que já encaminhei ao prefeito e também a conversar diretamente com o governador para viabilizar essa obra”.

“O general entendeu a importância deste projeto humanitário, que fornece alimentação saudável a um custo extremamente acessível para a população, em torno de R$ 3 por refeição, pois considera a iniciativa muito importante devido ao seu impacto social, ainda mais neste momento em que o poder aquisitivo da população caiu por conta da pandemia”, destacou o Soldado Fruet. Segundo ele, “o povo iguaçuense aguarda muito a implantação deste restaurante com comida nutritiva e barata, a exemplo de Cascavel, que já tem três unidades.”, acrescentou o deputado Sd Fruet.

No dia 3 dezembro do ano passado, o Soldado Fruet apresentou a proposta ao secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, que deu sinal verde para a viabilização do projeto, com recursos do Programa Paranaense de Apoio aos Restaurantes Populares, condicionado a um pedido oficial da Prefeitura. Por isso, no último dia 4 de janeiro, o deputado protocolou um ofício solicitando que o prefeito Chico Brasileiro formalize o interesse no convênio para que o Estado libere os recursos ainda em 2021.

SEGURANÇA – Outra demanda levada ao general foi a construção de uma companhia ou pelotão da Polícia Militar na Vila A. “Com a instalação de uma unidade dessas, haverá movimentação diuturna de viaturas na região, que é o que esses moradores e comerciantes precisam”, comentou o Soldado Fruet. Além disso, ele conversou com o diretor da usina sobre soluções para a questão da drogadição em Foz.

“A pandemia atingiu muitas famílias e notamos que o uso de drogas e a criminalidade aumentou na cidade”, apontou o parlamentar.

O general Luna se comprometeu a fazer um levantamento das instituições sociais que recebem ajuda da Itaipu para verificar a possibilidade de aumentarem o atendimento aos dependentes químicos.

Regional

PISTA DE CAMINHADA – O Soldado Fruet também apresentou ao diretor da Itaipu a proposta de construção de uma pista de caminhada em aproximadamente 35 quilômetros da PR- 497, entre os municípios de São Miguel do Iguaçu e Itaipulândia, que já foi alvo de requerimento do deputado ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e ao diretor-geral do DER-PR, Fernando Furiatti, em outubro de 2020.

“O objetivo é garantir a segurança dos romeiros que fazem a peregrinação entre as cidades, principalmente na semana do dia 12 de outubro, por conta da celebração do dia da padroeira do Brasil, já que o maior monumento do País em homenagem à Nossa Senhora Aparecida está situado em Itaipulândia”, explica Fruet sobre a iniciativa.

(Por Elson de Jesus Marques com Assessoria ALEP)