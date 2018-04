Foz do Iguaçu: PROFESSORA É PRESA ACUSADA DE FACILITAR ESTUPRO DE EX-ENTEADA EM TROCA DE CRACK

Uma professora, de 49 anos, cuja as inciais do nome seriam A.M.L., foi presa suspeita de facilitar o estupro da ex-enteada, de 13 anos, em troca de crack. O suspeito de ter abusado da adolescente também foi preso. O caso, que está sendo investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), foi registrado na madrugada de sábado (21), em Foz do Iguaçu.