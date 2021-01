Foz do Iguaçu: PRESIDENTE DA CÂMARA PEDE TRABALHADORES TERCEIRIZADOS NA PRIORIDADE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

O presidente da Câmara de Vereadores, Ney Patrício do PSD (foto ao lado) solicitou ao prefeito Chico Brasileiro (PSD) a inclusão de trabalhadores terceirizados da saúde e de coleta de lixo no grupo prioritário de vacinação contra o coronavírus.

A reivindicação atende um pedido do Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Paraná.

Os profissionais que atuam na atividade de coleta de lixo, limpeza nas unidades de saúde e demais locais de grande circulação sofrem com uma maior exposição aos riscos de contaminação. “Com a finalidade de proteger os trabalhadores que desempenham tais atividades essenciais na área de asseio e conservação solicitamos ao prefeito estudo para a inclusão no grupo prioritário de vacinação contra o coronavírus em Foz do Iguaçu”, justificou o presidente Ney Patrício (PSD).

As doses das vacinas contra o novo coronavírus começarão a ser aplicadas em breve na cidade. A estimava é que nove mil pessoas sejam imunizadas nesta etapa.

O prefeito Chico Brasileiro (PSD) anúncio que a vacinação atenderá inicialmente profissionais que trabalham diretamente no atendimento aos pacientes com Covid-19.

(Da Redação com Assessoria da CMFI)