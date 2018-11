FOZ DO IGUAÇU PODE GANHAR PRIMEIRO CENTRO DE TREINAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DO PAÍS

A montadora de veículos Renault pretende instalar em Foz do Iguaçu, no Paraná, o primeiro centro do País especializado em formação de profissionais para manutenção de veículos elétricos. O protocolo de intenções foi assinado nesta quinta-feira (7), em São Paulo, pelo diretor do Programa Global de Veículos Elétricos da Renault, Eric Feunteun, o diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, Marcos Stamm, e o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Jorge Callado.

Chamado de Renault Academy, o novo centro vai operar no PTI, instalado nas dependências de Itaipu, e terá capacidade para receber profissionais de toda a rede de concessionárias da marca. São mais de 300 pontos de venda espalhados pelo País. A empresa aposta que o mercado de veículos zero emissão vai crescer de forma exponencial nos próximos anos, exigindo qualificação da mão de obra.

Feunteun destacou que o Brasil tem um papel de liderança na América Latina, conserva uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo e é considerado um mercado importante para o grupo.

De acordo com o executivo, a experiência de Itaipu no segmento de veículos elétricos e a parceria de seis anos com a própria Renault pesaram na decisão de levar o novo centro para Foz do Iguaçu. “Itaipu é um forte parceiro da Renault, referência em desenvolvimento de veículos elétricos e construiu um dos mais importantes centros tecnológicos de mobilidade elétrica do País. Não há lugar melhor para ter um centro de treinamento em manutenção de carros elétricos”, declarou. “A marca agradece e valoriza as parcerias de longo prazo. O grupo tem consciência de que não pode fazer tudo sozinho.”

Marcos Stamm participou da reunião, no escritório da Renault na capital paulista, acompanhado de toda a diretoria brasileira de Itaipu: Mauro Corbellini (técnico executivo), João Pereira dos Santos (administrativo), Mario Antonio Cecato (financeiro executivo), Cezar Eduardo Ziliotto (jurídico) e Newton Luiz Kaminski (de coordenação). O assessor especial do diretor-geral, Paulo Maranhão, também estava presente.

Para o diretor-geral brasileiro, a instalação de um centro como o Renault Academy no Oeste do Paraná, com foco na mobilidade elétrica e na formação profissional, reforça o compromisso de Itaipu com a sustentabilidade, com o meio ambiente e com o desenvolvimento social e econômico da região.

“A Renault é uma das maiores montadoras do mundo e é aquela que tem demonstrado efetiva participação no mercado de elétricos. Acreditamos que essas parcerias são importantes não só para Itaipu e para o PTI, mas também para a região em que estamos situados, para o Paraná e para o Brasil. São projetos de futuro”, afirmou.

Jorge Callado acrescentou que o projeto traz avanços importantes para o desenvolvimento do território, para a formação de empregos de alto impacto, com alta qualificação, e aprofunda os processos de internacionalização do PTI e da própria Itaipu. “Trata-se de um polo ligado à indústria automobilística no qual várias expertises poderão ser desenvolvidas. E em um setor em crescimento constante”, disse.

A assinatura do protocolo de intenções ocorreu no mesmo dia da abertura ao público do 30º Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, a maior feira de carros da América Latina. À tarde, durante entrevista à imprensa, a Renault anunciou planos para impulsionar a venda de veículos elétricos no Brasil. O segmento é destaque do salão neste ano, que segue até o dia 18.

O coordenador brasileiro do Programa Veículo Elétrico de Itaipu, Celso Novais, avalia que a edição de 2018 do Salão do Automóvel será reconhecida como um divisor de águas para a mobilidade elétrica no Brasil – da mesma forma como ocorreu na Europa quatro anos atrás.

“Até agora, os veículos elétricos [no Brasil] eram considerados um sonho para poucos. Porém, de agora em diante, será uma realidade disponível para muitos. Os preços devem despencar e as vendas vão aumentar ano a ano”, comentou Novais.

“A mobilidade elétrica já é agora e sabemos que essa forma de mobilidade tende a se tornar cada vez mais cada vez mais popular”, concordou o gerente geral de Pós-Venda da Renault do Brasil, Marcos Felippe.

Como vai ser

O próximo passo do projeto Renault Academy em Foz do Iguaçu será a elaboração de um plano de trabalho, detalhando cronograma, responsabilidades e os recursos necessários para o projeto. A ideia inicial é que o novo centro seja instalado nas dependências do PTI, braço estratégico de Itaipu e que reúne empresas, centros de pesquisas, laboratórios e instituições de ensino.

Marcos Felippe explicou que o Renault Academy tem uma atuação ampla, ajudando desde a definição do perfil do profissional que vai atuar na rede de concessionárias até a capacitação técnica. “Estamos falando de um centro de formação, mas com visão focada no cliente”, disse.

Atualmente, a fabricante já conta com um Renault Academy no País, em Jundiaí (SP), porém, especializado em veículos a combustão.

Pioneirismo

A Itaipu investe há mais de dez anos em programas de pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos no País, com a participação de diferentes parceiros dos setores elétrico e automotivo. Com a Renault, as discussões para a execução de cooperação técnica começaram em 2012 e foram formalizadas no ano seguinte. Em 2014, foi instalada em Foz do Iguaçu uma linha de montagem do compacto elétrico Renault Twizy – a única fora da Europa.

Esse projeto não tem fins lucrativos e os carros não são comercializados. O objetivo é contribuir para as pesquisas de nacionalização de componentes utilizados no Twizy, o que pode, no futuro, beneficiar a indústria nacional. Os compactos montados na Itaipu são utilizados em um programa de compartilhamento (carsharing) de veículos elétricos usado pelos próprios empregados e empregadas da usina.

Itaipu tem ainda uma das maiores frotas de veículos elétricos da América Latina. São mais de cem unidades rodando dentro e fora da empresa, entre protótipos desenvolvidos pelo programa de mobilidade elétrica sustentável (carros, caminhões, utilitários, ônibus e até um avião elétrico) e veículos comerciais adquiridos por meio de licitação pública.

