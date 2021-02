Foz do Iguaçu: O CORPORATIVISMO CONTINUARÁ NA CMFI EM 2021?

Em meio a novo escândalo envolvendo representante da “Casa do Povo”, eis a questão: O que farão os membros do Conselho de Ética? O Código de Ética foi mudado para impedir cassação de edis.

Nesta terça-feira (09), foi definida a composição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Legislativo iguaçuense, que passa a ser integrado, após sorteio, pelo vereador Edivaldo Alcântara (PTB) – presidente do Conselho; Alex Meyer (PP) vice-presidente e, como membros titulares, os vereadores Cabo Cassol (Podemos) Valdir “Maninho” de Souza (PSC) e Yasmin Hachem (MDB). Como suplentes ficaram os vereadores: Adnan El Sayed (PSD), Carol “Protetora” Dedonatti (PP) e João Morales (DEM).

O novo Presidente do Conselho, vereador Edivaldo Alcântara (PTB) destacou “é uma honra e responsabilidade estar no cargo e espero estar à altura das funções”. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu implantou em 2016 o Código de Ética de Decoro Parlamentar.

Código de Ética foi mudado para impedir cassação de vereadores

Em dezembro de 2020, os vereadores da legislatura anterior – comandada pelo ex-vereador e então presidente da Câmara Municipal, Beni Rodrigues (PSB) – reformularam normativas do Conselho Ética e do respectivo Código do Legislativo de Foz do Iguaçu, a partir do quê, vereadores não mais poderão ser cassados no âmbito do disposto no Código de Ética de Decoro Parlamentar e, agora, apenas cabem suspensões, de 60 até 120 dias, para vereadores que infringirem a ética ou quebrarem o decoro parlamentar. As mudanças também alteraram disposições quanto ao funcionamento do conselho.

Cassações e suspensões de mandatos

Foram no âmbito do Código de Ética de Decoro Parlamentar, antes das mudanças feitas sob comando do ex-presidente Beni Rodrigues, que foram cassados os mandatos de cinco vereadores da legislatura passada (Anice Gazzaoui – reeleita em 2020, Darcy do DRM, Edílio Dall’agnol, Luiz Queiroga, e Rudinei de Moura), que, em razão de questões de prazo no Relatório Final da Comissão (que era presidida pela ex-vereadora Nanci Andreolla Rafagnin), acabaram tendo os mandatos restituídos pelo Judiciário.

Mais tarde, a própria vereadora Nanci Andreolla viria a ter o mandato suspendo, em razão de ter ido ao Rock in Rio e apresentado uma atestado médico, considerado irregular, para tentar justificar a ausência dela em Sessão da Câmara, ato legisalativo ao qual faltou para poder participar do evento na capital carioca.

“É uma vergonha o que foi feito com o Código de Ética em 2020, em benefício próprio dos vereadores, que receiavam ser cassados… Esperamos que os novos vereadores reparem esse erro inadmissível. Eles foram eleitos por uma população que espera o resgate da moral na Câmara!”, disse ao O IGUASSU uma fonte da área técnica da Câmara Municipal.

Nesta terça-feira (09), o O IGUASSU enviou mensagem nos números de WhatsApp de todos os membros da Comissão de Ética (titulares e suplentes), na qual fizemos duas perguntas a eles:

1 – Qual seu posicionamento pessoal sobre a mudança feita em 2020 pela última legislatura, para que não mais fosse permitida a cassação de vereadores no âmbito das disposições do Código de Ética do Legislativo local, é a favor ou contra não constar mais a possibilidade citada?;

2 – Quais suas considerações pessoais sobre os recentes fatos, amplamente divulgados na mídia e Redes Sociais em geral (vide, por exemplo: Foz do Iguaçu: APÓS DENÚNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, CÂMARA DEVE RECEBER PEDIDO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR), quanto as acusações contra o vereador Jacy Freitas, o Dr. Freitas?

Somente dois dos integrantes da Comissão de Ética da Câmara responderam. Os vereadores Alex Meyer (PP), vice-presidente da Comissão, e o vereador Valdir “Maninho” de Souza (PSC), integrante titular da Comissão. Confira a posição dos dois vereadores ante as perguntas do O IGUASSU:

Vereador Maninho, titular da Comissão de Ética da Câmara Municipal

– Do vereador Maninho sobre as mudanças no Código de Ética: “Sou contra as mudanças feitas. Quando somos investidos, pelos votos dos eleitores, na função de vereador, temos que ter uma conduta compatível com o que nos é confiado. Lembro que fui o único vereador da história de Foz do Iguaçu que fez pedido de investigação contra si mesmo. Fiz isso assim que meu nome foi envolvido em uma boataria. Foi em meu segundo mandato de vereador (de 2008 a 2012). Entrei com o pedido de Comissão Processante, que poderia cassar meu mandato, e fui veemente na defesa da instauração da Comissão, que após aberta, no final, apresentou o Relatório Final ao plenário, e eu fui absolvido por unanimidade. Agi assim porquê quem não deve, não teme!”

“Adianto que sou contra imunidade parlamentar, por isso, sou contrário a qualquer impedimento de que vereadores, garantidos o direito a ampla defesa e o contraditório, sejam investigados ou processados na Câmara ou onde for. Inclusive, minha assessoria está preparando uma iniciativa que apresentarei para mudar a Lei Orgânica Municipal, que hoje limita a vereadores em exercício de mandato e a partidos políticos com representantes na Câmara, o direito de apresentar denúncia na Câmara pedindo cassação de vereadores, o que entendo que é inconstitucional, haja vista que isso vai contra o que determina uma Lei maior federal, o Decreto-Lei 201 de 1967).”, destaca o vereador.

Maninho ainda complementou: “Em relação ao Decreto 201 de 197, me refiro ao Art. 5º que prevê que qualquer eleitor pode apresentar denúncia na Câmara, devidamente fundamentada, contra o prefeito e, não há porquê, não ser o mesmo em relação a vereador. O que há hoje, no meu entender, é uma imunidade para blindar os vereadores.”

Maninho sobre denúncias contra o vereador Jacy “Dr.” Freitas: “Sinceramente, não tenho conhecimento de todas as acusações contra o companheiro vereador, e nem se são verdadeiras ou não. Falo por mim mesmo, não pela Comissão de Ética. Creio que é uma ótima oportunidade do Dr. Freitas usar todas essas acusações que estão sendo divulgadas contra ele para provar que as mesmas não são verdadeiras. É necessário oportunizar ao Dr. Freitas a ampla defesa e o contraditório, penso que ele deve ser o primeiro a querer isso, pois quem não deve não teme. Não concordo com nenhum julgamento precipitado contra ele, e por ser membro da Comissão de Ética, não posso fazer nenhum juízo de valor ou validar ou não qualquer acusação contra o vereador. No lugar do vereador, com base no que já citei antes que fiz, não esperaria ninguém me denunciar. Repito, quem não deve não teme.”

Palavra do vice-presidente da Comissão de Ética da Câmara

Do vereador Alex Meyer (PP), vice-presidente da Comissão de Ética da Câmara, sobre as mudanças no Código de Ética: “Penso tratar-se de um assunto importante a ser retomado para estudo e discussão no atual mandato, pautando-se em uma das principais funções do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ou seja, zelar pela observância dos preceitos do Código de Ética, principalmente no que tange aos deveres do Vereador e as possíveis infrações ético-disciplinares que podem vir a acontecer dentro desta Casa de Leis. O Conselho é um ator de extrema importância na garantia de que o povo esteja sendo representado com ética e responsabilidade pelos eleitos.”

Alex Meyer sobre denúncias contra o vereador Jacy “Dr.” Freitas: “Assim como a maioria dos cidadãos brasileiros, acompanho fatos e notícias nas redes sociais e afins. Tomamos conhecimento dos acontecimentos ‘por alto’, mas raramente sobre o que aconteceu de fato ou sob a ótica de todos os lados envolvidos nas situações. Então, especificamente sobre o caso do Dr. Freitas, não tenho nada a declarar uma vez que não tenho o conhecimento real sobre o caso e, portanto, não me sinto capaz de emitir um parecer neste momento.”

Sem posicionamentos

Até a publicação desta matéria, além dos vereadores Alex Meyer e Maninho, somente entrou em contato com o O IGUASSU a vereadora Yasmin Hachen que disse que, em razão de sobrecarga da agenda dela nesta terça-feira (09), retornará os questionamentos que encaminhamos a ela, possivelmente nestes quarta-feira (10). Os demais, não deram nenhum tipo de retorno aos nossos questionamentos.

Julgamentos

É sempre bom lembrar que, além dos processos na via Judiciária, existe o processo Legislativo, muito mais ágil do que o Judiciário (que, via de regra, dá resultado em prazos contados em anos…). O Julgamento no Judiciário, e o agir do Ministério Público, nada tem de relacionado com o processo/julgamento político do Poder Legislativo e nem é óbice para tanto.



Cabe ao Poder Legislativo dar prontas respostas concretas a sociedade também no que diz respeitos aos atos de seus representantes, os vereadores, e o “julgamento político” é a principal, e ágil, ferramenta nos casos que quebra da ética e do decoro parlamentar.

A atual legislatura tem o dever de ofício, e moral, de dar uma pronta resposta a sociedade iguaçuense quanto, em primeiro lugar, mudanças na “blindagem” imoral e, em tese, ilegal existente na legislação municipal para “blindar” os vereadores locais, e que não seja para “inglês ver” o que vier a ser feito, pois a população não gosta e nem admite continuar sendo enganada!

(Da Redação do O IGUASSU)