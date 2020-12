Foz do Iguaçu: NOMEAÇÕES DE ASSESSORES EM RECESSO PARLAMENTAR PODEM CUSTAR GASTO DE MAIS DE R$ 1,2 MILHÃO AOS CONTRIBUINTES

Desperdício. Nomeação de Assessor Parlamentar para vereadora que nem foi diplomada ainda, abre precedente para nomeações com custo milionário em período que não há atividade parlamentar na “Casa do Povo” iguaçuense.

Conforme vem sendo noticiado pelo O IGUASSU, vem chamando atenção uma série de atos da gestão Beni Rodrigues a frente do Legislativo iguaçuense, dentre elas a nomeação de um Assessor Parlamentar para Carol Dedonatti (foto ao lado), que, em novembro passado, foi a candidata mais bem votada para ocupar uma cadeira no Legislativo local, nomeação está já publicada em Diário Oficial (no dia 04/12/2020) e que terá efeitos a partir de 1o de janeiro de 2021, mesmo não sendo atividade de período de atividade parlamentar na Câmara Municipal.

Nesta terça-feira (15), nossa redação recebeu uma ligação de um servidor concursado da Câmara Legislativa de Foz do Iguaçu, alertando que a nomeação do assessor para Carol Dedonatti abre precedente para um milionário desperdício de dinheiro dos cofres públicos: “Com a nomeação do assessor para a vereadora eleita, todos os 14 demais vereadores da próxima legislatura podem pedir ao presidente (Beni Rodrigues) o mesmo, e serão mais de 60 nomeações para o menos de janeiro, quando temos recesso parlamentar. Portanto, não justifica uma despesa superior a R$ 1,2 Milhão com a folha desses assessores. Vocês do O IGUASSU erraram. O salário mensal de cada assessor é superior a R$ 10 Mil, e vocês noticiaram que era em torno de R$ 8 Mil. Ao real salário sem somam os encargos sociais, o que impacta em mais de R$ 1,2 Milhões jogados fora em janeiro.”, alertou nossa fonte que pediu para não ser identificada.

“Nós, servidores do quadro permanente da Câmara Municipal (concursados), estamos indignados com uma série de atos do atual presidente (Beni Rodrigues), que logo após as eleições, renovou/prorrogou alguns vultuosos contratos, e vocês (O IGUASSU), precisam investigar e divulgar isso. Também não é correto citarem os servidores daqui (Câmara) como sendo responsáveis por orientar a Carol Denodatti para nomear, antes de tomar posse, a indicar o assessor que foi nomeado pelo presidente Beni. Para ser nomeado alguém que já é nomeado, tem que haver a respectiva exoneração e, com a exoneração, há um impeditivo legal, conforme disposto no Regimento Interno da Câmara (Municipal), que impede a nomeação da pessoa antes de 90 dias e o assessor da vereadora eleita, dessa forma, não poderia ser nomeado antes desses 90 dias. Não existe previsão legal de ‘transferência’ de uma nomeação para outra. O que há é exoneração e nomeação, e a nomeação feita pelo presidente da ‘Casa’ não foi feita sem que o assessor fosse exonerado antes, sendo este designado para uma eleita não diplomada e nem empossada. Nenhum servidor de carreira, com responsabilidade, orientaria tal absurdo!”, esclarece e denúncia a fonte desta matéria.

Finalizando o contato com a Redação do O IGUASSU nesta terça-feira, nossa fonte assumir compromisso de nos enviar documentação relativa as renovações e prorrogações contratuais que o presidente Beni Rodrigues teria firmado após não ter sido reeleito.“Também não dar para ver quieta a alegação de que a nomeação do assessor da Carol Dedonatti não trará despesa para a Câmara. Trará sim, pois estão nomeando assessor para o período de recesso parlamentar. Este dinheiro pode ser economizado, caso não haja nomeações de assessores em janeiro, como foi feito na gestão do vereador Rogério Quadros em 2017. Ele nomeou um número reduzidíssimo de cargos comissionados em janeiro daquele ano, para atenderem demandas administrativas e não parlamentares (pois não era recesso parlamentar em janeiro, como todo ano é…). Não posso crer que a sociedade civil organizada e a população de nossa cidade assistirão tudo isso sem protestar.”, conclui a fonte deste informativo digital.

Ainda nesta semana, também nos aprofundaremos em outras pautas relativas aos atos de Beni Rodrigues no comando da Câmara Municipal local, inclusive sobre o teste seletivo para contratação de estagiários, no apagar das velas” do mandato do vereador (não reeleito) que preside a “Casa de Leis” dos iguaçuenses.

(Da Redação do O IGUASSU)